https://sputniknews.com.tr/20221219/bakan-yanik-magdurun-haklarinin-korunmasinda-yasanin-verdigi-yetkiyi-kullanacagiz-1064764841.html
Bakan Yanık: Mağdurun haklarının korunmasında yasanın verdiği yetkiyi kullanacağız
Bakan Yanık: Mağdurun haklarının korunmasında yasanın verdiği yetkiyi kullanacağız
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, son dönemde gündeme gelen çocuk istismarı olaylarıyla ilgili olarak "Mağdurun haklarının korunmasında yasanın... 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T18:34+0300
2022-12-19T18:34+0300
2022-12-19T18:38+0300
türkiye
derya yanık
istismar
çocuklara yönelik cinsel istismar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/16/1063731461_0:155:2976:1829_1920x0_80_0_0_4e143ec461da57bc18e9405b9ac5a6de.jpg
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstabul'daki çocuk istismarı davasıyla ve pavyonda çalıştırıldığı iddia edilen çocuklarla ilgili olarak TRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Yanık, "Mağdurun haklarının korunmasında yasanın verdiği yetkiyi kullanacağız" ifadelerini kullandı. "Söylediğimiz her cümle yeni bir manipülasyonun aracı haline getirildi" diyen Yanık ayrıca, "Hepimizin üzerinde hassasiyetle duracağımız ve her türlü farklılığa rağmen en kolay asgari müşterek bulabileceğimiz bir meselede, bulamamamızın sebebi, tarafların bu ve benzeri meselelerden bekledikleri sonuç ve samimiyetle alakalı" dedi.Kız çocuklarının erken yaşta zorla evlendirilmeleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, "AK Parti iktidar olduğundan itibaren, 2002'den bu yana, aralıksız bir şekilde kız çocuklarının erişim ve sağlık desteklerinin sağlanması ve erken yaşta evliliklerin engellenmesi konusunda çok kararlı bir mücadele verdik. Erken yaşta evlilik oranı yüzde 71 oranında azaldı" dedi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/16/1063731461_166:0:2811:1984_1920x0_80_0_0_c7bd0e1cf4ea9845572177dc99c50a73.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
derya yanık, istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar
derya yanık, istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar
Bakan Yanık: Mağdurun haklarının korunmasında yasanın verdiği yetkiyi kullanacağız
18:34 19.12.2022 (güncellendi: 18:38 19.12.2022) Abone ol
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, son dönemde gündeme gelen çocuk istismarı olaylarıyla ilgili olarak "Mağdurun haklarının korunmasında yasanın verdiği yetkiyi kullanacağız" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstabul'daki çocuk istismarı davasıyla ve pavyonda çalıştırıldığı iddia edilen çocuklarla ilgili olarak TRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
Yanık, "Mağdurun haklarının korunmasında yasanın verdiği yetkiyi kullanacağız" ifadelerini kullandı.
"Söylediğimiz her cümle yeni bir manipülasyonun aracı haline getirildi" diyen Yanık ayrıca, "Hepimizin üzerinde hassasiyetle duracağımız ve her türlü farklılığa rağmen en kolay asgari müşterek bulabileceğimiz bir meselede, bulamamamızın sebebi, tarafların bu ve benzeri meselelerden bekledikleri sonuç ve samimiyetle alakalı" dedi.
Kız çocuklarının erken yaşta zorla evlendirilmeleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, "AK Parti iktidar olduğundan itibaren, 2002'den bu yana, aralıksız bir şekilde kız çocuklarının erişim ve sağlık desteklerinin sağlanması ve erken yaşta evliliklerin engellenmesi konusunda çok kararlı bir mücadele verdik. Erken yaşta evlilik oranı yüzde 71 oranında azaldı" dedi.