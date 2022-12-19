https://sputniknews.com.tr/20221219/bakan-yanik-magdurun-haklarinin-korunmasinda-yasanin-verdigi-yetkiyi-kullanacagiz-1064764841.html

Bakan Yanık: Mağdurun haklarının korunmasında yasanın verdiği yetkiyi kullanacağız

Bakan Yanık: Mağdurun haklarının korunmasında yasanın verdiği yetkiyi kullanacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, son dönemde gündeme gelen çocuk istismarı olaylarıyla ilgili olarak "Mağdurun haklarının korunmasında yasanın... 19.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-19T18:34+0300

2022-12-19T18:34+0300

2022-12-19T18:38+0300

türkiye

derya yanık

istismar

çocuklara yönelik cinsel istismar

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstabul'daki çocuk istismarı davasıyla ve pavyonda çalıştırıldığı iddia edilen çocuklarla ilgili olarak TRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Yanık, "Mağdurun haklarının korunmasında yasanın verdiği yetkiyi kullanacağız" ifadelerini kullandı. "Söylediğimiz her cümle yeni bir manipülasyonun aracı haline getirildi" diyen Yanık ayrıca, "Hepimizin üzerinde hassasiyetle duracağımız ve her türlü farklılığa rağmen en kolay asgari müşterek bulabileceğimiz bir meselede, bulamamamızın sebebi, tarafların bu ve benzeri meselelerden bekledikleri sonuç ve samimiyetle alakalı" dedi.Kız çocuklarının erken yaşta zorla evlendirilmeleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, "AK Parti iktidar olduğundan itibaren, 2002'den bu yana, aralıksız bir şekilde kız çocuklarının erişim ve sağlık desteklerinin sağlanması ve erken yaşta evliliklerin engellenmesi konusunda çok kararlı bir mücadele verdik. Erken yaşta evlilik oranı yüzde 71 oranında azaldı" dedi.

türkiye

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Sputnik Türkiye

derya yanık, istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar