https://sputniknews.com.tr/20221219/bakan-karaismailoglu-trafik-kazalari-yuzde-82-azaldi-1064770703.html

Bakan Karaismailoğlu: Trafik kazaları yüzde 82 azaldı

Bakan Karaismailoğlu: Trafik kazaları yüzde 82 azaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, trafik kazalarının yüzde 82 azaldığını belirterek, “Yol kenarlarında trafik canavarları resimleri vardı. Hepsi... 19.12.2022, Sputnik Türkiye

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adil karaismailoğlu

politika

trafik

trafik kazası

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, AK Parti Çorum İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek, teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Bakanlık olarak son 20 yılda 183 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını açıklayan Bakan Karaismailoğlu, “Bunun üretime etkisi 1 trilyon doların üzerinde. Milli gelire etkisi 600 milyar liranın üzerinde. Yapılan bu planlı çalışmalar sayesinde ülkemizin büyümesine on kat katkı sağlıyoruz. Yaptığımız işlerin arkasındayız. Hiçbir zaman yaptığımızla yetinmedik. Ülkemizin neresinde hangi projeye ihtiyaç varsa arkadaşlarımızla projelendirerek ihale ediyoruz, yaparak da açılışını yapıyoruz” dedi. Araç sayısı, trafik hareketliliği artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 82 azalma olduğuna dikkat çeken Karaismailoğlu, şöyle konuştu:Cumhurbaşkanı önderliğinde Türkiye’nin çok şey başardığının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, “Artık milletin parası millet için harcanıyor. Gelirler, katma değerli işler bu ülkede üretiliyor. 20 yıl önce böyle bir şey yoktu. Durmak yok yola devam diyoruz. Yaptığımız işlerden eminiz. Büyük Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Bugünden 2053 yılının planını yaptık. Nasıl 183 milyar dolarlık yatırım yaptıysak, 2053 yılına kadar da 198 milyar dolarlık yatırımı planladık. 2023 hedeflerinin hepsini fazlasıyla gerçekleştirdik" şeklinde konuştu. Demiryolu ağırlıklı yatırım dönemine girdiklerini anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

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Sputnik Türkiye

adil karaismailoğlu, trafik, trafik kazası