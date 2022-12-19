https://sputniknews.com.tr/20221219/ankarada-yogun-sis-gorus-mesafesi-10-metreye-kadar-dustu-1064742607.html
Ankara’da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
Ankara’da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
Ankara’da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, günün ilk ışıklarıyla birlikte şehrin büyük kısmında hakim oldu. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye... 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T09:27+0300
2022-12-19T09:27+0300
2022-12-19T09:27+0300
türkiye
ankara
sis
görüş mesafesi
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Ankara’da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, günün ilk ışıklarıyla birlikte şehrin büyük kısmında hakim oldu. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle, sürücüler trafikte kontrollü ve yavaş seyretti. Şehir merkezindeki yüksek katlı binaların üst kısımları sise büründü.
türkiye
ankara
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ankara, sis, görüş mesafesi
ankara, sis, görüş mesafesi
Ankara’da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
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Ankara’da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, günün ilk ışıklarıyla birlikte şehrin büyük kısmında hakim oldu. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.
Ankara’da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, günün ilk ışıklarıyla birlikte şehrin büyük kısmında hakim oldu.
Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle, sürücüler trafikte kontrollü ve yavaş seyretti.
Şehir merkezindeki yüksek katlı binaların üst kısımları sise büründü.