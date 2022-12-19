https://sputniknews.com.tr/20221219/ankarada-yogun-sis-gorus-mesafesi-10-metreye-kadar-dustu-1064742607.html

Ankara’da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

Ankara’da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

Ankara’da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, günün ilk ışıklarıyla birlikte şehrin büyük kısmında hakim oldu. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye... 19.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-19T09:27+0300

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türkiye

ankara

sis

görüş mesafesi

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Ankara’da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, günün ilk ışıklarıyla birlikte şehrin büyük kısmında hakim oldu. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle, sürücüler trafikte kontrollü ve yavaş seyretti. Şehir merkezindeki yüksek katlı binaların üst kısımları sise büründü.

türkiye

ankara

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ankara, sis, görüş mesafesi