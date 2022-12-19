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Ankara’da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
Ankara’da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
Ankara’da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, günün ilk ışıklarıyla birlikte şehrin büyük kısmında hakim oldu. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye... 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T09:27+0300
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türkiye
ankara
sis
görüş mesafesi
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Ankara’da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, günün ilk ışıklarıyla birlikte şehrin büyük kısmında hakim oldu. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle, sürücüler trafikte kontrollü ve yavaş seyretti. Şehir merkezindeki yüksek katlı binaların üst kısımları sise büründü.
türkiye
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ankara, sis, görüş mesafesi
ankara, sis, görüş mesafesi

Ankara’da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

09:27 19.12.2022
© İHA / HİDAYET TÜRKYILMAZAnkara’da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, günün ilk ışıklarıyla birlikte şehrin büyük kısmında hakim oldu. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.
Ankara’da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, günün ilk ışıklarıyla birlikte şehrin büyük kısmında hakim oldu. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
© İHA / HİDAYET TÜRKYILMAZ
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Ankara’da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, günün ilk ışıklarıyla birlikte şehrin büyük kısmında hakim oldu. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.
Ankara’da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, günün ilk ışıklarıyla birlikte şehrin büyük kısmında hakim oldu.
Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle, sürücüler trafikte kontrollü ve yavaş seyretti.
Şehir merkezindeki yüksek katlı binaların üst kısımları sise büründü.
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