https://sputniknews.com.tr/20221219/almanyada-gelecek-kis-icin-gaz-uyarisi-krizin-maliyeti-siddetli-bir-sekilde-hissedilecek-1064766989.html

Almanya'da gelecek kış için gaz uyarısı: 'Krizin maliyeti şiddetli bir şekilde hissedilecek'

Almanya'da gelecek kış için gaz uyarısı: 'Krizin maliyeti şiddetli bir şekilde hissedilecek'

Almanya’da enerji piyasasını düzenleyen Federal Ağ Ajansı Başkanı Müller, ülkede Ocak ve Şubat'ta gaz sıkıntısı yaşanabileceği ancak asıl endişelerinin... 19.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-19T20:27+0300

2022-12-19T20:27+0300

2022-12-19T20:27+0300

avrupa'da enerji krizi

kış

gaz

doğalgaz

almanya

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Alman Federal Ağ Ajansı'nın (Bundesnetzagentur) Başkanı Klaus Müller, Süddeutsche gazetesine verdiği röportajda, ülkede beklenildiği gibi enerji tasarrufu yapılmadığını ve bu dönemde gaz tüketiminin, geçen yılki gaz tüketimine göre sadece yüzde 5 az olduğunu, bunun yeterli olmadığını ileri sürdü.İki veya üç hafta sonra gaz tüketimi konusunda alarm verilmesine şimdilik gerek olmadığını ancak Ocak ve Şubat'ta durumun bu şekilde devam edemeyeceğini belirten Müller, "Sanayideki tasarruflar da düşüyor. Elektrik üretmek için çok fazla gaz kullandık" diye konuştu. Müller, Ocak ve Şubat'ın Aralık'tan daha soğuk geçtiğine işaret ederek, bu aylarda gazın hızla tükenebileceği uyarısında bulundu.'İkinci kış birincisinden daha sert olacak'2023-2024 kış aylarında daha fazla zorlukla karşılaşılabileceğini ifade eden Müller, “İkinci kışın, birincisinden daha sert olacağından biz de endişe duyuyoruz. Yazın depoları Rus gazı olmadan doldurmak zorunda kalacağız. İnsanlar enerji krizinin maliyetini şiddetli bir şekilde hissedecek" değerlendirmesinde bulundu. Müller, gaz ve elektrik tüketimi konusunda daha fazla bilgilendirilmeye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.Almanya’da doğalgaz depolama tesislerinde Kasım ortasında doluluk oranı yüzde 100’e yaklaşırken aralık ayının soğuk geçmesinden dolayı depolardaki doluluk oranı 19 Aralık itibariyle 87,96’ya düştü.Alman hükümeti kış aylarında enerji alanında sıkıntı yaşanmaması için halkı ve kamu dairelerini yüzde 20 oranında enerji tasarruf yapmaya çağırmıştı.

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kış, gaz, doğalgaz, almanya