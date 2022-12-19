https://sputniknews.com.tr/20221219/abdde-turbulansa-giren-ucaktaki-yolculardan-36si-yaralandi-1064740928.html

ABD'de, türbülansa giren uçaktaki yolculardan 36'sı yaralandı

ABD'de, türbülansa giren uçaktaki yolculardan 36'sı yaralandı

ABD'nin Arizona eyaletinden Hawaii'nin başkenti Honolulu'ya giderken türbülansa giren Hawaiian Air uçağındaki 36 yolcunun yaralandığı bildirildi. 19.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-19T07:27+0300

2022-12-19T07:27+0300

2022-12-19T07:27+0300

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abd

yolcu uçağı

türbülans

yaralı

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ABD'deki yerel ve ulusal medyada yer alan bilgilere göre, Honololu'daki havalimanına yaklaşık 30 dakika mesafede nadir rastlanan bir türbülansa kapılan uçaktaki 278 yolcu ve 10 mürettebattan 11'i ciddi olmak üzere 36 kişinin yaralandığı belirtildi.Hawaiian Air, Twitter paylaşımında, Airbus A330 tipi yolcu uçağında yaşanan olayı doğrularken, yaralı sayısı hakkında rakam belirtmedi.Hava yolu firması, "yaralılara havalimanında ilk müdahalenin yapıldığını ve bazılarının daha fazla bakım için hızla yerel hastanelere nakledildiğini" kaydetti.Honolulu'daki yerel hastanedeki sağlık görevlileri, aralarında 14 aylık bir bebeğin de olduğu 36 yaralıdan bazıları için başından ciddi darbe alma, kesikler, morluklar, mide bulantısı ve bilinç kaybı gibi teşhislerde bulundu.

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abd, abd, yolcu uçağı, türbülans, yaralı