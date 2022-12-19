https://sputniknews.com.tr/20221219/6-ocak-komitesi-trump-hakkinda-adalet-bakanligina-suclama-tavsiyesinde-bulundu-1064770879.html

ABD'de 6 Ocak Komitesi, Trump hakkında Adalet Bakanlığı'na suçlama tavsiyesinde bulundu

ABD'de 6 Ocak Komitesi, Trump hakkında Adalet Bakanlığı'na suçlama tavsiyesinde bulundu

ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi Özel Komitesi, eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında Adalet Bakanlığı'na suçlama... 19.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-19T22:43+0300

2022-12-19T22:43+0300

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donald trump

dünya

kongre baskını

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6 Ocak Komitesi, kamuya açık son oturumunda bugün 21 Aralık'ta nihai oyunu kamuoyuyla paylaşacakları raporu görüştü.Temsilciler Meclisi Üyesi Jamie Raskin, oturumda yaptığı konuşmada komitenin elde ettikleri verileri hukuki makamlarla paylaştığını ve Trump'ın 'İsyanı tetiklemek, isyana yardım etmek ve buna ortam hazırlamak', 'Resmi bir süreci engellemeye çalışmak', 'ABD'nin düzenini bozmak için komplo', 'yanlış açıklama yapmak suretiyle komplo' gibi suçları işlemiş olabileceği sonucuna vardığını belirtti.Komitede yapılan oylamada, 9 üyenin tamamının oyuyla Adalet Bakanlığı'na Trump'ın bu suçlarla suçlanması tavsiyesinde bulunulması kabul edildi.Komitenin Adalet Bakanlığı'na yaptığı tavsiyenin büyük oranda sembolik kalması bekleniyor. Bakanlık, Kongredeki komitelerden kendisine yapılan tüm tavsiyeleri değerlendirmek zorunda değil ve 6 Ocak'a ilişkin kendi soruşturmasını yürütüyor.Öte yandan, Komite Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilerin Lideri Kevin McCarthy ve diğer Cumhuriyetçi isimler hakkında disiplin soruşturması açılması için de tavsiyelerde bulundu.6 Ocak Soruşturma KomitesiABD'de 6 Ocak 2021'de düzenlenen Kongre baskınını soruşturmak için Haziran 2021'de kurulan Temsilciler Meclisi Özel Komitesi, şu ana kadar halka açık 8 duruşma gerçekleştirdi, gizli veya açık binden fazla kişinin ifadesini aldı ve on binlerce sayfa belgeyi inceledi.6 Ocak soruşturma komitesinin görev süresi bu yıl sonunda doluyor.Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, bu çağrılara uymayan Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon ve eski özel kalemi Mark Meadows "Kongreyi tahkir" ile suçlanmıştı.

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donald trump, kongre baskını