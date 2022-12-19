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1 Mayıs Marşı’nın söz yazarı ve bestecisi Sarper Özsan hayatını kaybetti
1 Mayıs Marşı’nın söz yazarı ve bestecisi Sarper Özsan hayatını kaybetti
1 Mayıs Marşı'nın söz yazarı ve bestecisi Sarper Özsan hayatını kaybetti. 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T19:35+0300
2022-12-19T19:35+0300
yaşam
sarper özsan
ölüm
1 mayıs
1 mayıs emek ve dayanışma günü
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1 Mayıs'ta söyleneni 1 Mayıs Marşı'nın söz yazarı ve bestecisi Sarper Özsan 78 yaşında Ankara’da hayatını kaybetti.Sarper Özsan kimdir?1969 yılında Ankara Devlet Konservatuarı kompozisyon bölümünden mezun olan Sarper Özsan 1970’te TRT’de çalışmaya başladı. 1971’de tutuklanan Özsan 20 ay tutuklu kaldı. Daha sonra İstanbul Devlet Konservatuarı’nda öğretim üyeliği yaptı ve 1987’de TRT’ye tekrar döndü. 1982’de yönetim kurulu üyeliği görevinden alınmasının ardından Danıştay’a yaptığı başvuru sonrası 1990’da görevine geri döndü.Yüz binlerce insanın hep bir ağızdan söylediği 1 Mayıs Marşı sözü ve bestesiyle Sarper Özsan’a aittir ve eseri 1974 yılında üretmiştir. Ayrıca Cem Karaca’nın seslendirdiği “Durduramayacaklar Halkın Çoşkun Selini” parçasının bestesi de Özsan’a aittir.Bir Ceza Avukatının Anlıarı, Asiye Nasıl Kurtulur, Fosforlu Cevriye gibi sinema tarihinde yer edinen filmlerin müzikleri de Sarper Özsan’a aittir.
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sarper özsan, ölüm, 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü
sarper özsan, ölüm, 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü

1 Mayıs Marşı’nın söz yazarı ve bestecisi Sarper Özsan hayatını kaybetti

19:35 19.12.2022
© Twitter Sarper Özsan
Sarper Özsan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
© Twitter
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1 Mayıs Marşı'nın söz yazarı ve bestecisi Sarper Özsan hayatını kaybetti.
1 Mayıs'ta söyleneni 1 Mayıs Marşı'nın söz yazarı ve bestecisi Sarper Özsan 78 yaşında Ankara’da hayatını kaybetti.

Sarper Özsan kimdir?

1969 yılında Ankara Devlet Konservatuarı kompozisyon bölümünden mezun olan Sarper Özsan 1970’te TRT’de çalışmaya başladı. 1971’de tutuklanan Özsan 20 ay tutuklu kaldı. Daha sonra İstanbul Devlet Konservatuarı’nda öğretim üyeliği yaptı ve 1987’de TRT’ye tekrar döndü. 1982’de yönetim kurulu üyeliği görevinden alınmasının ardından Danıştay’a yaptığı başvuru sonrası 1990’da görevine geri döndü.
Yüz binlerce insanın hep bir ağızdan söylediği 1 Mayıs Marşı sözü ve bestesiyle Sarper Özsan’a aittir ve eseri 1974 yılında üretmiştir. Ayrıca Cem Karaca’nın seslendirdiği “Durduramayacaklar Halkın Çoşkun Selini” parçasının bestesi de Özsan’a aittir.
Bir Ceza Avukatının Anlıarı, Asiye Nasıl Kurtulur, Fosforlu Cevriye gibi sinema tarihinde yer edinen filmlerin müzikleri de Sarper Özsan’a aittir.
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