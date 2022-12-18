https://sputniknews.com.tr/20221218/zelenskiy-kievde-durum-kotu-1064715338.html
Zelenskiy: Kiev'de durum kötü
Zelenskiy: Kiev'de durum kötü
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus kuvvetlerinin saldırılarında enerji altyapılarının hasar görmesi nedeniyle birçok bölgede elektrik kesintilerinin... 18.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-18T03:23+0300
2022-12-18T03:23+0300
2022-12-18T03:23+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
vladimir zelenskiy
elektrik
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rus ordusunun evvelki gün Ukrayna'nın birçok bölgesine düzenlediği füze saldırılarında enerji nakil hatlarının hasar gördüğünü söyledi.Ukrayna'nın birçok bölgesinde, su ve elektrik hizmetinin sağlanması konusunda sıkıntılar yaşandığını belirten Zelenskiy, "Kiev'de durum kötü. Vinnitsya ve Lviv bölgelerinde de" dedi.Zelenskiy ayrıca, hava savunma sistemleri konusunda müttefiklerinden daha fazla yardım beklediklerini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20221217/rusya-ukraynanin-ordu-merkezlerine-enerji-saglayan-tesislere-buyuk-bir-bombardiman-duzenledik-1064704521.html
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rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, elektrik
rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, elektrik
Zelenskiy: Kiev'de durum kötü
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus kuvvetlerinin saldırılarında enerji altyapılarının hasar görmesi nedeniyle birçok bölgede elektrik kesintilerinin sürdüğünü, en fazla kesintinin ise Kiev'de yaşandığını söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rus ordusunun evvelki gün Ukrayna'nın birçok bölgesine düzenlediği füze saldırılarında enerji nakil hatlarının hasar gördüğünü söyledi.
Ukrayna'nın birçok bölgesinde, su ve elektrik hizmetinin sağlanması konusunda sıkıntılar yaşandığını belirten Zelenskiy, "Kiev'de durum kötü. Vinnitsya ve Lviv bölgelerinde de" dedi.
Zelenskiy ayrıca, hava savunma sistemleri konusunda müttefiklerinden daha fazla yardım beklediklerini ifade etti.