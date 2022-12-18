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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221218/zelenskiy-kievde-durum-kotu-1064715338.html
Zelenskiy: Kiev'de durum kötü
Zelenskiy: Kiev'de durum kötü
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus kuvvetlerinin saldırılarında enerji altyapılarının hasar görmesi nedeniyle birçok bölgede elektrik kesintilerinin... 18.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-18T03:23+0300
2022-12-18T03:23+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
vladimir zelenskiy
elektrik
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rus ordusunun evvelki gün Ukrayna'nın birçok bölgesine düzenlediği füze saldırılarında enerji nakil hatlarının hasar gördüğünü söyledi.Ukrayna'nın birçok bölgesinde, su ve elektrik hizmetinin sağlanması konusunda sıkıntılar yaşandığını belirten Zelenskiy, "Kiev'de durum kötü. Vinnitsya ve Lviv bölgelerinde de" dedi.Zelenskiy ayrıca, hava savunma sistemleri konusunda müttefiklerinden daha fazla yardım beklediklerini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20221217/rusya-ukraynanin-ordu-merkezlerine-enerji-saglayan-tesislere-buyuk-bir-bombardiman-duzenledik-1064704521.html
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rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, elektrik
rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, elektrik

Zelenskiy: Kiev'de durum kötü

03:23 18.12.2022
© AFP 2022Ukrayna - Kiev - elektrik kesintisi
Ukrayna - Kiev - elektrik kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2022
© AFP 2022
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus kuvvetlerinin saldırılarında enerji altyapılarının hasar görmesi nedeniyle birçok bölgede elektrik kesintilerinin sürdüğünü, en fazla kesintinin ise Kiev'de yaşandığını söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rus ordusunun evvelki gün Ukrayna'nın birçok bölgesine düzenlediği füze saldırılarında enerji nakil hatlarının hasar gördüğünü söyledi.
Ukrayna'nın birçok bölgesinde, su ve elektrik hizmetinin sağlanması konusunda sıkıntılar yaşandığını belirten Zelenskiy, "Kiev'de durum kötü. Vinnitsya ve Lviv bölgelerinde de" dedi.
Zelenskiy ayrıca, hava savunma sistemleri konusunda müttefiklerinden daha fazla yardım beklediklerini ifade etti.
Ukrayna krizi - Rusya - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
Ukrayna krizi
Rusya: Ukrayna’nın ordu merkezlerine enerji sağlayan tesislere büyük bir bombardıman düzenledik
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