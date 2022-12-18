https://sputniknews.com.tr/20221218/yargitaydan-emsal-sacak-karari-1064717021.html

Yargıtay'dan emsal 'saçak' kararı

Yargıtay'dan emsal 'saçak' kararı

Yargıtay, komşu binanın çatı ve saçağından akan yağmur ve kar suyunun yan komşu parsele akmasıyla meydana gelen zarardan mülk sahibinin sorumlu olduğuna... 18.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-18T10:38+0300

2022-12-18T10:38+0300

2022-12-18T10:38+0300

yaşam

türkiye

yaşam

emsal karar

yargıtay

ev sahibi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/13/1054876835_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_fee24449cc1927f317ed51cb8c3658d9.jpg

Yargıtay, komşu binanın çatı ve saçağından akan yağmur ve kar suyunun yan komşu parsele akmasıyla meydana gelen zarardan mülk sahibinin sorumlu olduğuna hükmetti.İki komşu, saçaktan akan yağmur ve kar suları sebebiyle mahkemelik oldu. Komşusunun binasından akan suların evine zarar verdiğini belirten davacı B.D., İmar Kanunu'na aykırı yapılan saçağın yıkılmasını istedi. Binanın çatısının imar planına uygun olarak yapılmadığından binasının duvarlarına yağmur ve kar sularını akıtarak zarar verdiğini öne sürdü. Davalıya ait taşınmazda bulunan binanın çatısının imara uygun hale getirilmesini, binasına kar ve yağmur sularının sızarak zarar vermesinin önlenmesini, davalıların haksız müdahalesinin men'ini ve komşuluk hukukuna aykırılığın giderilmesini talep ve dava etti.Davalı komşu S.G. ise maliki olduğu bağımsız bölümü yaklaşık iki yıl önce aldığını, bu bağımsız bölümü satın aldığında davacının binasının olmadığını, davacı bina yapmaya karar verdiğinde kendi binalarına ait çatıların oluklarını davalılara haber vermeden kaldırdığını öne sürdü. Binası bitince de halihazırdaki gibi çatı oluklarını yaptırdığını, yaptırdığı oluğun tahliye borusunu harçla kapattığını, yaptığı bu yeni çatı oluğunun kendi binasına zarar verdiğini, davacının kendi kusuru ile yapmış olduğu işlemden dolayı sorumlu olmamaları gerektiğini savunarak davanın reddini talep etti.Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın kabulü ile davalıya ait taşınmazda bulunan binanın çatısının akıntı yönünün Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin Çatılar ve Dış Görünüm başlıklı 35. maddesine istinaden yol cephelere ve komşuya çekme mesafesi bırakılarak çekme mesafelerine göre verilmesi gerektiğine hükmetti. Çatının imara uygun hale getirtilerek davacıya ait taşınmazdaki binaya kar ve yağmur sularının sızarak zarar vermesinin önlenmesine, davalıların haksız müdahalelerinin men'ine, komşuluk hukukuna aykırılığın giderilmesine karar verildi.Kararı davalı temyiz edince devreye Yargıtay 14. Hukuk Dairesi girdi. Emsal nitelikteki kararda şöyle denildi:

https://sputniknews.com.tr/20221214/hpv-asisi-icin-emsal-karar-sgk-tarafindan-ucret-iadesi-yapilacak-1064584627.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, yaşam, emsal karar, yargıtay, ev sahibi