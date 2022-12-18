Van'da ikinci Urartu tapınağı bulundu

"Kazılarda Kral Menua tarafından yapıldığını düşündüğümüz ikinci tapınağı gün yüzüne çıkardık. Hemen yanında önemli bir mezarla karşılaştık. Alanda çok sayıda Urartu seramiği çıkarıldı. Burası kazı çalışmaları açısından önemli bir yer. Orta Çağ dönemine ait seramikler var. Bu seramiklerin ikinci kez kullanıldığını görüyoruz. Yine kalenin dışında çok önemli gördüğümüz bir nekropol bulunuyor. Burada çeşitli mezar türlerine rastladık. Bunlardan en önemlisi taş örgü mezarlar. Yine bölgeden bilinen taş örgü oda mezarlardan bir tanesini biz tespit ettik. Farklı olarak kapak taşı olmayan bir taş örgü mezardan söz ediyoruz. Bu anlamda bir yenilik olarak karşımıza çıkmakta. Buluntu çeşitliliğiyle de önemli bir mezar. Urartu dönemine ait çok sayıda seramikle birlikte çanak gömlek, metal eser var, ölü eşyası bulunuyor."