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VakıfBank, Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda finalde
VakıfBank, Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda finalde
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda... 18.12.2022, Sputnik Türkiye
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spor
fivb voleybol milletler ligi
eczacıbaşı grup
vakıfbank
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Antalya Spor Salonu'nda oynanan maçta, A Grubu'nu ikinci tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit ile B Grubu birincisi VakıfBank, yarı finalde karşılaştı.Voleybol severlerin 10 bin kişilik spor salonunda yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk setini, VakıfBank 25-21 kazandı.İkinci sette rakibine 25-19 üstünlük sağlayan sarı-siyahlılar, skoru 2-0'a taşıdı. VakıfBank, üçüncü seti de 25-23 kazanarak, organizasyonda adını finale yazdıran ikinci takım oldu.CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank, 2022 FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası finalinde, yarın saat 16.00'da oynanacak maçta, İtalya ekibi Prosecco DOC Imoco Volley ile karşı karşıya gelecek.FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı 2015 ve 2016'da kazanan Eczacıbaşı Dynavit ise 18 Aralık Pazar günü saat 13.00'te Gerdau Minas (Brezilya) ile üçüncülük maçına çıkacak.
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fivb voleybol milletler ligi, eczacıbaşı grup, vakıfbank
fivb voleybol milletler ligi, eczacıbaşı grup, vakıfbank

VakıfBank, Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda finalde

02:11 18.12.2022
© AATürkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek finale yükseldi.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek finale yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2022
© AA
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Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek finale yükseldi.
Antalya Spor Salonu'nda oynanan maçta, A Grubu'nu ikinci tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit ile B Grubu birincisi VakıfBank, yarı finalde karşılaştı.
Voleybol severlerin 10 bin kişilik spor salonunda yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk setini, VakıfBank 25-21 kazandı.
İkinci sette rakibine 25-19 üstünlük sağlayan sarı-siyahlılar, skoru 2-0'a taşıdı. VakıfBank, üçüncü seti de 25-23 kazanarak, organizasyonda adını finale yazdıran ikinci takım oldu.
CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank, 2022 FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası finalinde, yarın saat 16.00'da oynanacak maçta, İtalya ekibi Prosecco DOC Imoco Volley ile karşı karşıya gelecek.
FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı 2015 ve 2016'da kazanan Eczacıbaşı Dynavit ise 18 Aralık Pazar günü saat 13.00'te Gerdau Minas (Brezilya) ile üçüncülük maçına çıkacak.
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