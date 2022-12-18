https://sputniknews.com.tr/20221218/vakifbank-fivb-kadinlar-kulupler-dunya-sampiyonasinda-ikinci-oldu-1064728511.html

VakıfBank, FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu

VakıfBank, FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu

Voleybol'da FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası finalinde VakıfBank, rakibi Prosecco DOC Imoco Volley'e yenilerek ikinci oldu 18.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-18T19:37+0300

2022-12-18T19:37+0300

2022-12-18T19:37+0300

spor

vakıfbank kadın voleybol takımı

fivb kadınlar dünya kulüpler şampiyonası

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Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda VakıfBank, Prosecco DOC Imoco Volley'e 3-1 yenilerek ikinci oldu.Antalya Spor Salonu'nda oynanan final maçında, VakıfBank ile İtalya temsilcisi Prosecco DOC Imoco Volley ile karşılaştı.Voleybol severlerin 10 bin kişilik spor salonunda yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk setini, etkili bir oyun ortaya koyan İtalya temsilcisi 25-18 kazandı.İkinci sette oyunu dengeleyen VakıfBank, 25-23 seti önde bitirerek skoru 1-1'e getirdi. Prosecco DOC Imoco Volley, üçüncü seti 25-21 kazanarak skoru 2-1 yaptı.İtalyan ekip, dördüncü setten de 25-21'lik skorla üstün ayrılarak karşılaşmayı 3-1 kazandı.Bu sonuçla Prosecco DOC Imoco Volley, Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonu oldu.Imoco Volley sporcuları, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı.Karşılaşmayı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da izledi.

https://sputniknews.com.tr/20221218/eczacibasi-dunya-ucuncusu-oldu-1064728140.html

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vakıfbank kadın voleybol takımı, fivb kadınlar dünya kulüpler şampiyonası