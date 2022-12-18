https://sputniknews.com.tr/20221218/turkiyenin-ilk-savas-muhabirlerinden-ergin-konuksever-son-yolculuguna-ugurlandi-1064726908.html

Türkiye'nin ilk savaş muhabirlerinden Ergin Konuksever, son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin ilk savaş muhabirlerinden Ergin Konuksever, son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin ilk savaş muhabirlerinden Ergin Konuksever, İstanbul'da tedavi gördüğü özel hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 85 yaşında hayatını... 18.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-18T18:03+0300

2022-12-18T18:03+0300

2022-12-18T18:05+0300

türkiye

ergin konuksever

taziye

cenaze

savaş muhabiri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/12/1064726764_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_d3e71c0e3e7d5fd103c4223b1679db8b.jpg

Taziyeleri oğlu Timuçin Konuksever kabul etti. Burada düzenlenen cenaze törenine ünlü foto muhabiri ve belgeselci Coşkun Aral, Gazeteci Musa Ağacıklı, Gazeteci Nazım Alpman, Gazeteci Fuat Kozluklu, Gazeteci Namık Koçak, Ressam Bedri Baykam katıldı. İkindi vakti kılınan namazın ardından Konuksever'in cenazesi Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.‘Son zamanlarda çok hastalandı, bu gidişi biraz gönül ferahlığı veriyor çünkü kurtuldu’Konuksever'in oğlu Timuçin Konuksever, "Tabi çok kötüyüm. Şurada gördüğünüz insanların herkesin babasıdır. Çok dürüst bir insandı. Doğru adam gibi bir adamdı. Çok çekti, son zamanlarda çok hastalandı. Bu gidişi biraz gönül ferahlığı veriyor çünkü kurtuldu. Çok azap çekti. Çok rahatsızlıkları vardı. Kalp yetmezliği vardı akciğeri ödem yaptı. Onu yaşatmak için elimden geleni yapacağım" dedi.Coşkun Aral: Huzur içinde yatsın, onun yetiştirdiği öğrenciler olmaktan gurur duyuyoruzÜnlü foto muhabiri ve belgeselci Coşkun Aral, "Mesleğe başlarken idollerimden biriydi. Kıbrıs'tan yeni geldiğinde ben mesleğe yeni başlamıştım. Bizi kolumuzdan tutup bizzat her yere götürdü. Türkiye'de foto muhabir dendiği zaman muhabirin yanında giden kişiydi ama Ergin Ağabeyin gazeteciliği dendiği zaman araştıran, sorgulayan, yeri geldiği zaman takipçisi olan bir gazeteciydi. Dünyada benzerleri vardır ama ülkemizde bir öncüydü. Huzur içinde yatsın, onun yetiştirdiği öğrenciler olmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu.Konuksever'in lisede birlikte yatılı eğitim gören Tural Hendekli, "Aslan gibi bir çocuktu. Lisede yatılı okuduk son günlerine kadar yanındaydım. Geçen hafta doğum günü pastasını kestik. Yerine koyamayız" dedi.Gazeteci Nazım Alpman, "Bütün gazetecilere elinde ne varsa açardı. Eski kuşak gazeteciler herşeyi özenle saklardı hatta en iyi fotoğrafları kendi arşivlerine koyarlardı. Ama Ergin Konuksever arşivini herkese açtı. Pek çok fotoğrafın sahibi Ergin Ağabeyken kimseye telif hakkı açmadı. Can dosttur, soyadı en çok ona yakışırdı" şeklinde konuştu.‘Kahraman bir gazeteciydi, çok beyefendi bir insandı’Tank komutanı Üsteğmen Ersel Kayan, "14 Ağustos'ta başlayan İkinci Kıbrıs Barış Harekatı'nda Ergin ağabey, Cengiz Kaplan, Adem Yavuz ile benim bölüğüme geldiler. İkinci harekata birlikte katıldık. Benden ayrıldıktan sonra esir düştüler, Adem Yavuz şehit edildi. Ergin Ağabey ağır yaralandı. Kahraman bir gazeteciydi. Çok beyefendi bir insandı, Allah rahmet eylesin" dedi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ergin konuksever, taziye, cenaze, savaş muhabiri