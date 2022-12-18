https://sputniknews.com.tr/20221218/turkiye-almanya-ve-yunanistan-heyetleri-arasinda-uclu-gorusme-1064723074.html
Türkiye, Almanya ve Yunanistan heyetleri arasında üçlü görüşme
Türkiye, Almanya ve Yunanistan heyetleri arasında üçlü görüşme
Türkiye, Almanya ve Yunanistan heyetleri arasında Belçika'da gerçekleşen üçlü görüşmede, Türkiye ile Yunanistan arasındaki iletişim kanallarının yeniden... 18.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-18T15:21+0300
2022-12-18T15:21+0300
2022-12-18T15:22+0300
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ibrahim kalın
almanya
yunanistan
görüşme
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Türkiye, Almanya ve Yunanistan heyetleri, Belçika'da üçlü görüşme gerçekleştirdi.Brüksel'de 16 Aralık Cuma günü yapılan görüşmeye, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Büyükelçi İbrahim Kalın, Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner ve Yunanistan Başbakanı Diplomatik Ofis Direktörü Anna-Maria Boura katıldı.Görüşmede, Türkiye ile Yunanistan arasındaki iletişim kanallarının yeniden canlandırılması ele alındı.
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türkiye, ibrahim kalın, almanya, yunanistan, görüşme
türkiye, ibrahim kalın, almanya, yunanistan, görüşme
Türkiye, Almanya ve Yunanistan heyetleri arasında üçlü görüşme
15:21 18.12.2022 (güncellendi: 15:22 18.12.2022) Abone ol
Türkiye, Almanya ve Yunanistan heyetleri arasında Belçika'da gerçekleşen üçlü görüşmede, Türkiye ile Yunanistan arasındaki iletişim kanallarının yeniden canlandırılması ele alındı.
Türkiye, Almanya ve Yunanistan heyetleri, Belçika'da üçlü görüşme gerçekleştirdi.
Brüksel'de 16 Aralık Cuma günü yapılan görüşmeye, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Büyükelçi İbrahim Kalın, Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner ve Yunanistan Başbakanı Diplomatik Ofis Direktörü Anna-Maria Boura katıldı.
Görüşmede, Türkiye ile Yunanistan arasındaki iletişim kanallarının yeniden canlandırılması ele alındı.