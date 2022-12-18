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Türkiye, Almanya ve Yunanistan heyetleri arasında üçlü görüşme
Türkiye, Almanya ve Yunanistan heyetleri arasında üçlü görüşme
Türkiye, Almanya ve Yunanistan heyetleri arasında Belçika'da gerçekleşen üçlü görüşmede, Türkiye ile Yunanistan arasındaki iletişim kanallarının yeniden... 18.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-18T15:21+0300
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türkiye
türkiye
ibrahim kalın
almanya
yunanistan
görüşme
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Türkiye, Almanya ve Yunanistan heyetleri, Belçika'da üçlü görüşme gerçekleştirdi.Brüksel'de 16 Aralık Cuma günü yapılan görüşmeye, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Büyükelçi İbrahim Kalın, Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner ve Yunanistan Başbakanı Diplomatik Ofis Direktörü Anna-Maria Boura katıldı.Görüşmede, Türkiye ile Yunanistan arasındaki iletişim kanallarının yeniden canlandırılması ele alındı.
https://sputniknews.com.tr/20221024/rusya-lideri-putin-aliyev-ve-pasinyani-rusyaya-uclu-zirveye-davet-etti--1062662258.html
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türkiye, ibrahim kalın, almanya, yunanistan, görüşme
türkiye, ibrahim kalın, almanya, yunanistan, görüşme

Türkiye, Almanya ve Yunanistan heyetleri arasında üçlü görüşme

15:21 18.12.2022 (güncellendi: 15:22 18.12.2022)
© AATürkiye, Almanya ve Yunanistan
Türkiye, Almanya ve Yunanistan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2022
© AA
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Türkiye, Almanya ve Yunanistan heyetleri arasında Belçika'da gerçekleşen üçlü görüşmede, Türkiye ile Yunanistan arasındaki iletişim kanallarının yeniden canlandırılması ele alındı.
Türkiye, Almanya ve Yunanistan heyetleri, Belçika'da üçlü görüşme gerçekleştirdi.
Brüksel'de 16 Aralık Cuma günü yapılan görüşmeye, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Büyükelçi İbrahim Kalın, Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner ve Yunanistan Başbakanı Diplomatik Ofis Direktörü Anna-Maria Boura katıldı.

Görüşmede, Türkiye ile Yunanistan arasındaki iletişim kanallarının yeniden canlandırılması ele alındı.
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