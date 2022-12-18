https://sputniknews.com.tr/20221218/turkiye-almanya-ve-yunanistan-heyetleri-arasinda-uclu-gorusme-1064723074.html

Türkiye, Almanya ve Yunanistan heyetleri arasında üçlü görüşme

Türkiye, Almanya ve Yunanistan heyetleri arasında üçlü görüşme

Türkiye, Almanya ve Yunanistan heyetleri arasında Belçika'da gerçekleşen üçlü görüşmede, Türkiye ile Yunanistan arasındaki iletişim kanallarının yeniden... 18.12.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

türkiye

ibrahim kalın

almanya

yunanistan

görüşme

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Türkiye, Almanya ve Yunanistan heyetleri, Belçika'da üçlü görüşme gerçekleştirdi.Brüksel'de 16 Aralık Cuma günü yapılan görüşmeye, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Büyükelçi İbrahim Kalın, Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner ve Yunanistan Başbakanı Diplomatik Ofis Direktörü Anna-Maria Boura katıldı.Görüşmede, Türkiye ile Yunanistan arasındaki iletişim kanallarının yeniden canlandırılması ele alındı.

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türkiye

almanya

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türkiye, ibrahim kalın, almanya, yunanistan, görüşme