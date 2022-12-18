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Tunus’ta resmi sonuçlara göre erken seçime katılım yüzde 8.8 oldu
Tunus’ta resmi sonuçlara göre erken seçime katılım yüzde 8.8 oldu
Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, parlamento üyelerini belirleyecek erken genel seçimlere katılım oranının resmi sonuçlara göre yüzde 8.8 olduğunu açıkladı. 18.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-18T17:20+0300
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dünya
tunus
erken seçim
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Tunus’ta parlamento üyelerini belirleyecek erken genel seçimlerde oy verme işleminin tamamlanmasından bir gün sonra resmi sonuçlar açıklandı. Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buaskar seçime katılım oranını yüzde 8.8 olarak açıklarken, 803 bin kişinin oy kullandığını duyurdu.Düşük katılımı seçim yasasındaki son değişikliklere, kamu kaynaklarının eksikliğine ve siyasal yozlaşmaya bağlayan Buaskar, “Bugünkü seçimlere katılımın düşük olması oylama sistemindeki değişiklikten ve siyasi finansman eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu utanç verici bir oran değil, mütevazı bir oran” ifadelerini kullandı.
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tunus, erken seçim
tunus, erken seçim

Tunus’ta resmi sonuçlara göre erken seçime katılım yüzde 8.8 oldu

17:20 18.12.2022
© İHA / HASSEN MRADTunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, parlamento üyelerini belirleyecek erken genel seçimlere katılım oranının resmi sonuçlara göre yüzde 8,8 olduğunu açıkladı.
Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, parlamento üyelerini belirleyecek erken genel seçimlere katılım oranının resmi sonuçlara göre yüzde 8,8 olduğunu açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2022
© İHA / HASSEN MRAD
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Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, parlamento üyelerini belirleyecek erken genel seçimlere katılım oranının resmi sonuçlara göre yüzde 8.8 olduğunu açıkladı.
Tunus’ta parlamento üyelerini belirleyecek erken genel seçimlerde oy verme işleminin tamamlanmasından bir gün sonra resmi sonuçlar açıklandı. Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buaskar seçime katılım oranını yüzde 8.8 olarak açıklarken, 803 bin kişinin oy kullandığını duyurdu.
Düşük katılımı seçim yasasındaki son değişikliklere, kamu kaynaklarının eksikliğine ve siyasal yozlaşmaya bağlayan Buaskar, “Bugünkü seçimlere katılımın düşük olması oylama sistemindeki değişiklikten ve siyasi finansman eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu utanç verici bir oran değil, mütevazı bir oran” ifadelerini kullandı.
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