https://sputniknews.com.tr/20221218/tunusta-resmi-sonuclara-gore-erken-secime-katilim-yuzde-88-oldu-1064726023.html

Tunus’ta resmi sonuçlara göre erken seçime katılım yüzde 8.8 oldu

Tunus’ta resmi sonuçlara göre erken seçime katılım yüzde 8.8 oldu

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, parlamento üyelerini belirleyecek erken genel seçimlere katılım oranının resmi sonuçlara göre yüzde 8.8 olduğunu açıkladı. 18.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-18T17:20+0300

2022-12-18T17:20+0300

2022-12-18T17:20+0300

dünya

tunus

erken seçim

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Tunus’ta parlamento üyelerini belirleyecek erken genel seçimlerde oy verme işleminin tamamlanmasından bir gün sonra resmi sonuçlar açıklandı. Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buaskar seçime katılım oranını yüzde 8.8 olarak açıklarken, 803 bin kişinin oy kullandığını duyurdu.Düşük katılımı seçim yasasındaki son değişikliklere, kamu kaynaklarının eksikliğine ve siyasal yozlaşmaya bağlayan Buaskar, “Bugünkü seçimlere katılımın düşük olması oylama sistemindeki değişiklikten ve siyasi finansman eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu utanç verici bir oran değil, mütevazı bir oran” ifadelerini kullandı.

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