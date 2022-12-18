Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221218/silide-orman-yangini-baskenti-duman-kapladi-1064715217.html
Şili'de orman yangını: Başkenti duman kapladı
Şili'de orman yangını: Başkenti duman kapladı
Güney Amerika ülkesi Şili'de, rekor seviyedeki sıcaklıklar ve yağış azlığı sebebiyle kuvvetlenen orman yangınında en az 7 bin hektarlık alan kül oldu. 18.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-18T03:07+0300
2022-12-18T03:07+0300
dünya
şili
orman yangını
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/12/1064715060_0:124:1200:799_1920x0_80_0_0_b775b54078a8e04ef18cd119d1287fb0.jpg
Yetkililer, yangınlar nedeniyle çok sayıda kişinin evlerini boşalttığını ve başkent Santiago'ya ulaşan duman nedeniyle 'halk sağlığı alarmı' verildiğini duyurdu.Devlete ait Ulusal Ormancılık Kurumu (Conaf), itfaiyecilerin şu anda ülkenin orta bölgelerinde yoğunlaşan 18 yangınla mücadele ettiğini açıkladı.Valparaiso bölgesinde 40 civarında ev tahliye edilirken bir düzine ev de yıkıldı.Ülkede yaklaşık 6 milyon kişiye ev sahipliği yapan başkent Santiago, cuma sabahına yakınlardaki Curacavi bölgesinde çıkan yangının sebep olduğu dumanla uyanmıştı.Bu bölgede 1700 hektardan fazla alanın kül olduğu, 120 hayvanın da kurtarıldığı duyuruldu.Santiago'da perşembe günü 36.7 santigrat dereceyle son 111 yılda görülen en yüksek 3'üncü sıcaklık kayda geçmiş oldu.
https://sputniknews.com.tr/20220923/fransada-bu-yaz-rekor-kiran-orman-yanginlari-nedeniyle-48-kisi-tutuklandi-1061536751.html
şili
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/12/1064715060_70:0:1135:799_1920x0_80_0_0_681d690cbc31bc8cfbeb3ea392d22cf2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
şili, orman yangını
şili, orman yangını

Şili'de orman yangını: Başkenti duman kapladı

03:07 18.12.2022
© AFP 2022 / JAVIER TORRESŞili - orman yangını
Şili - orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2022
© AFP 2022 / JAVIER TORRES
Abone olTelegram
Güney Amerika ülkesi Şili'de, rekor seviyedeki sıcaklıklar ve yağış azlığı sebebiyle kuvvetlenen orman yangınında en az 7 bin hektarlık alan kül oldu.
Yetkililer, yangınlar nedeniyle çok sayıda kişinin evlerini boşalttığını ve başkent Santiago'ya ulaşan duman nedeniyle 'halk sağlığı alarmı' verildiğini duyurdu.
Devlete ait Ulusal Ormancılık Kurumu (Conaf), itfaiyecilerin şu anda ülkenin orta bölgelerinde yoğunlaşan 18 yangınla mücadele ettiğini açıkladı.
Valparaiso bölgesinde 40 civarında ev tahliye edilirken bir düzine ev de yıkıldı.
Ülkede yaklaşık 6 milyon kişiye ev sahipliği yapan başkent Santiago, cuma sabahına yakınlardaki Curacavi bölgesinde çıkan yangının sebep olduğu dumanla uyanmıştı.
Bu bölgede 1700 hektardan fazla alanın kül olduğu, 120 hayvanın da kurtarıldığı duyuruldu.
Santiago'da perşembe günü 36.7 santigrat dereceyle son 111 yılda görülen en yüksek 3'üncü sıcaklık kayda geçmiş oldu.
Fransa'da orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
DÜNYA
Fransa'da bu yaz rekor kıran orman yangınları nedeniyle 48 kişi tutuklandı
23 Eylül, 10:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала