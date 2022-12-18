https://sputniknews.com.tr/20221218/scholz-ukraynaya-alman-tanklari-verilmemesinin-nedenlerini-acikladi-1064711862.html
Scholz, Ukrayna'ya Alman tankları verilmemesinin nedenlerini açıkladı
Scholz, Ukrayna'ya Alman tankları verilmemesinin nedenlerini açıkladı
Almanya Başbakanı Scholz, Berlin'in Rusya ile gerilimi tırmandırmamak için Ukrayna'ya tank tedarik etmediğini belirtti. 18.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-18T00:02+0300
2022-12-18T00:02+0300
2022-12-18T00:02+0300
ukrayna krizi
almanya
olaf scholz
ukrayna
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin'in Rusya ile gerilimin tırmanmasını önlemek için Ukrayna'ya tank göndermeyi planlamadığını ve bu konuda tek taraflı olarak hareket etmeyeceğini söyledi.Süddeutsche Zeitung gazetesine demeç veren Scholz, Berlin’in Kiev'i desteklediğini ve bu nedenle IRIS-T hava savunma sistemleri ve obüs gibi modern silahlar sağladığını, ancak aynı zamanda bu konuda üç ilkeye bağlı kaldığını belirterek şunları ifade etti:“Birincisi, Ukrayna'yı mümkün olduğunca destekliyoruz. İkinci olarak, NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmayı önlüyoruz. Üçüncüsü, Almanya tek başına hareket etmeyecek.”Bu konudaki tutumunu kararlı ama dengeli olarak nitelendiren Scholz, Almanların bundan memnun olduğunu öne sürdü.
https://sputniknews.com.tr/20221215/almanya-ukraynaya-iris-t-fuzeleri-ve-bomba-atarlar-icin-muhimmat-teslim-etti-1064645104.html
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almanya, olaf scholz, ukrayna
almanya, olaf scholz, ukrayna
Scholz, Ukrayna'ya Alman tankları verilmemesinin nedenlerini açıkladı
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Almanya Başbakanı Scholz, Berlin'in Rusya ile gerilimi tırmandırmamak için Ukrayna'ya tank tedarik etmediğini belirtti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin'in Rusya ile gerilimin tırmanmasını önlemek için Ukrayna'ya tank göndermeyi planlamadığını ve bu konuda tek taraflı olarak hareket etmeyeceğini söyledi.
Süddeutsche Zeitung gazetesine demeç veren Scholz, Berlin’in Kiev'i desteklediğini ve bu nedenle IRIS-T hava savunma sistemleri ve obüs gibi modern silahlar sağladığını, ancak aynı zamanda bu konuda üç ilkeye bağlı kaldığını belirterek şunları ifade etti:
“Birincisi, Ukrayna'yı mümkün olduğunca destekliyoruz. İkinci olarak, NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmayı önlüyoruz. Üçüncüsü, Almanya tek başına hareket etmeyecek.”
Bu konudaki tutumunu kararlı ama dengeli olarak nitelendiren Scholz, Almanların bundan memnun olduğunu öne sürdü.