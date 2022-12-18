https://sputniknews.com.tr/20221218/rusya-savunma-bakani-soygu-operasyon-bolgesindeki-rus-ordu-birliklerini-teftis-etti-1064719630.html
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, operasyon bölgesindeki Rus ordu birliklerini teftiş etti
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, operasyon bölgesindeki Rus ordu birliklerini teftiş etti
Rusya Savunma Bakanlığı, Bakan Şoygu’nun Güney Askeri Bölgesi’ne çalışma ziyaretinde bulunduğunu ve özel operasyon bölgesinde bulunan Rus ordu birliklerini... 18.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-18T13:04+0300
2022-12-18T13:04+0300
2022-12-18T13:23+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Güney Askeri Bölgesi’ne çalışma ziyaretinde bulunduğu ve özel operasyon bölgesinde bulunan Rus ordu birliklerini teftiş ettiği belirtildi.Açıklamaya eklenen video çekimlerinde Şoygu’nun helikopterden ordu birliklerinin konuşlandıkları yerleri inceleyerek özel operasyon bölgesindeki Rus birliklerin ön mevzilerinin durumunu, tahkimatları ve savunma hatlarını denetlediği görüldü.Açıklamada ayrıca Orgeneral Şoygu’nun ön mevzilerdeki askerlerle sohbet ettiği ve görevlerini örnek olacak şekilde icra ettikleri için teşekkür ettiği ifade edildi.Şoygu’nun ayrıca operasyon komuta merkezini de ziyaret ettiğine ve komutanların operasyona ilişkin raporlarını dinlediğine dikkat çekilen açıklamada, “Rusya Savunma Bakanı, komutanların raporları sırasında birliklere kapsamlı lojistik destek organizasyonuna, sahadaki personelin bulunduğu koşullara, ayrıca sağlık ve cephe arkası birimlerin çalışmalarına özellikle dikkat çekti” denildi
https://sputniknews.com.tr/20221206/soygu-yogun-bombardimanlar-ukraynanin-askeri-potansiyeline-darbe-vurmak-icin-duzenleniyor-1064253803.html
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rusya, şoygu, sergey şoygu, rusya savunma bakanlığı, ordu
rusya, şoygu, sergey şoygu, rusya savunma bakanlığı, ordu
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, operasyon bölgesindeki Rus ordu birliklerini teftiş etti
13:04 18.12.2022 (güncellendi: 13:23 18.12.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Bakan Şoygu’nun Güney Askeri Bölgesi’ne çalışma ziyaretinde bulunduğunu ve özel operasyon bölgesinde bulunan Rus ordu birliklerini teftiş ettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Güney Askeri Bölgesi’ne çalışma ziyaretinde bulunduğu ve özel operasyon bölgesinde bulunan Rus ordu birliklerini teftiş ettiği belirtildi.
Açıklamaya eklenen video çekimlerinde Şoygu’nun helikopterden ordu birliklerinin konuşlandıkları yerleri inceleyerek özel operasyon bölgesindeki Rus birliklerin ön mevzilerinin durumunu, tahkimatları ve savunma hatlarını denetlediği görüldü.
Açıklamada ayrıca Orgeneral Şoygu’nun ön mevzilerdeki askerlerle sohbet ettiği ve görevlerini örnek olacak şekilde icra ettikleri için teşekkür ettiği ifade edildi.
Şoygu’nun ayrıca operasyon komuta merkezini de ziyaret ettiğine ve komutanların operasyona ilişkin raporlarını dinlediğine dikkat çekilen açıklamada, “Rusya Savunma Bakanı, komutanların raporları sırasında birliklere kapsamlı lojistik destek organizasyonuna, sahadaki personelin bulunduğu koşullara, ayrıca sağlık ve cephe arkası birimlerin çalışmalarına özellikle dikkat çekti” denildi