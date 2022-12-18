https://sputniknews.com.tr/20221218/rus-ordusu-donetsk-halk-cumhuriyetinde-yakovlevka-yerlesiminin-kontrolunu-ele-gecirdi-1064723687.html

Rus ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Yakovlevka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi

Rus ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Yakovlevka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordu birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Yakovlevka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu. 18.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-18T15:52+0300

2022-12-18T15:52+0300

2022-12-18T15:52+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel verileri aktardı. Rus ordusunun Donetsk yönünde ilerleyişini sürdürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, “Donetsk yönünde Rus birliklerin taarruz eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Yakovlevka yerleşimi kontrol altına alındı” ifadelerine yer verildi.Rus askerlerin Krasnıy Liman yakınlarında Ukrayna’nın 113. Bölgesel Savunma Taburu’nun komuta merkezinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, ayrıca 144 bölgede düşmana ait 109 topçu biriminin, insan gücünün ve askeri teçhizatın etkisiz hale getirildiği vurgulandı.‘Kiev’in Donetsk yönündeki saldırı girişimleri önlendi’Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna birliklerinin Donetsk yönündeki karşı saldırı girişimlerini püskürttüklerine dikkat çekilen açıklamada, 40’ın üzerinde militanın iki zırhlı muharebe aracının ve üç otomobilin etkisiz hale getirildiğinin altı çizildi.“Kupyansk istikametinde açılan ateşle Harkov Bölgesi’ndeki Kislovka yerleşimi yakınlarında 25'e yakın Ukraynalı asker, bir zırhlı personel taşıyıcı ve iki otomobil imha edildi” denilen açıklamada, Krasnıy Liman yönünde ise Rus topçu birliklerinin atışları ile Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) Stelmahovka yakınlarında düşman rezervlerinin vurulduğu, ayrıca LHC’de Ukrayna’nın saldırı birliklerine açılan önleyici ateş ile Golikovo ve Kremennaya yönlerindeki saldırı girişimlerinin püskürtüldüğü vurgulandı.Açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bu yöndeki kayıpları bir günde 60’a yakın askeri personel, bir tank ve iki, pikap oldu” ifadeleri yer aldı.DHC ve Zaporojye bölgesinde düşmana ait 3 keşif ve sabotaj grubunun etkisiz hale getirildiği bilgisi verilen açıklamada, düşmanın bu yöndeki kayıplarının bir günde 50’ye yakın askeri personel, bir zırhlı muharebe aracı, bir tank çekicisi ve iki pikap olduğu ifade edildi.Açıklamada ayrıca Rus hava savunma kuvvetlerinin Herson Bölgesi’nde, LHC ve DHC’de bir günde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını düşürdüğü ve ABD yapımı HIMARS sistemlerinden fırlatılan 9 füzeyi önlediği vurgulandı.

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