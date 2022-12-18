https://sputniknews.com.tr/20221218/roscosmos-sogutma-sistemi-hasar-alan-soyuz-ms-22-aracindaki-sicaklik-uzmanlar-sayesinde-dusuyor-1064722171.html
Roscosmos: Soğutma sistemi hasar alan Soyuz MS-22 aracındaki sıcaklık uzmanlar sayesinde düşüyor
Roscosmos: Soğutma sistemi hasar alan Soyuz MS-22 aracındaki sıcaklık uzmanlar sayesinde düşüyor
Roscosmos, dış kaplamasında hasar oluşan ve soğutma sisteminden sızıntı meydana gelen Soyuz MS-22 uzay aracındaki sıcaklığın ‘sahadaki’ uzmanların çabaları... 18.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-18T14:40+0300
2022-12-18T14:40+0300
2022-12-18T14:40+0300
dünya
rusya
rusya federal uzay ajansı roscosmos
soyuz
uluslararası uzay istasyonu (uui)
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Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos’un açıklamasında, geçen perşembe günü cihaz ve ekipman bölmesinin dış kaplamasında hasar oluşan ve soğutma sisteminde sızıntı meydana gelen Soyuz MS-22 uzay aracındaki sıcaklığın uzmanların çabaları sayesinde düştüğü belirtildi. Ajansın Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Soyuz MS-22 insanlı uzay aracındaki sıcaklık, Moskova Bölgesi’ndeki Uçuş Yönetim Merkezi’nde görevli uzmanların eylemleri sayesinde düşüyor, belirlenen sınırların içinde kalıyor” ifadelerine yer verildi.‘Soyuz MS-22 ek olarak Uluslararası Uzay İstasyonu’nun Amerikan bölümünden incelenecek’Uzay aracının ayrıca Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) Amerikan bölümünden inceleneceğine dikkat çekilen açıklamada, “Uzaktan kumandalı manipülatör SSRMS'nin kameraları kullanılarak Soyuz MS-22 uzay aracının incelenmesi planlanıyor. Sonuçlar pazartesi sabahı Dünya'ya iletilecek” denildi. Açıklamada ayrıca Rus kozmonotlarının bugün izinli oldukları, kendilerinin meslektaşları ile birlikte Dünya Kupası final karşılaşmasını izlemeyi planladıkları vurgulandı.Roscosmos geçen perşembe Soyuz MS-22 insanlı uzay aracının cihaz ve ekipman bölmesinin dış kaplamasında hasar oluştuğunu, yapılan görsel incelemenin sızıntı olduğunu doğruladığını duyurmuştu. Arıza nedeniyle Rus kozmonotların UUİ’de gerçekleştirmeleri planlanan uzay yürüyüşü iptal edilmişti.UU
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rusya, rusya federal uzay ajansı roscosmos, soyuz, uluslararası uzay istasyonu (uui)
rusya, rusya federal uzay ajansı roscosmos, soyuz, uluslararası uzay istasyonu (uui)
Roscosmos: Soğutma sistemi hasar alan Soyuz MS-22 aracındaki sıcaklık uzmanlar sayesinde düşüyor
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Roscosmos, dış kaplamasında hasar oluşan ve soğutma sisteminden sızıntı meydana gelen Soyuz MS-22 uzay aracındaki sıcaklığın ‘sahadaki’ uzmanların çabaları sayesinde düştüğünü bildirdi.
Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos’un açıklamasında, geçen perşembe günü cihaz ve ekipman bölmesinin dış kaplamasında hasar oluşan ve soğutma sisteminde sızıntı meydana gelen Soyuz MS-22 uzay aracındaki sıcaklığın uzmanların çabaları sayesinde düştüğü belirtildi. Ajansın Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Soyuz MS-22 insanlı uzay aracındaki sıcaklık, Moskova Bölgesi’ndeki Uçuş Yönetim Merkezi’nde görevli uzmanların eylemleri sayesinde düşüyor, belirlenen sınırların içinde kalıyor” ifadelerine yer verildi.
‘Soyuz MS-22 ek olarak Uluslararası Uzay İstasyonu’nun Amerikan bölümünden incelenecek’
Uzay aracının ayrıca Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) Amerikan bölümünden inceleneceğine dikkat çekilen açıklamada, “Uzaktan kumandalı manipülatör SSRMS'nin kameraları kullanılarak Soyuz MS-22 uzay aracının incelenmesi planlanıyor. Sonuçlar pazartesi sabahı Dünya'ya iletilecek” denildi. Açıklamada ayrıca Rus kozmonotlarının bugün izinli oldukları, kendilerinin meslektaşları ile birlikte Dünya Kupası final karşılaşmasını izlemeyi planladıkları vurgulandı.
Roscosmos geçen perşembe Soyuz MS-22 insanlı uzay aracının cihaz ve ekipman bölmesinin dış kaplamasında hasar oluştuğunu, yapılan görsel incelemenin sızıntı olduğunu doğruladığını duyurmuştu. Arıza nedeniyle Rus kozmonotların UUİ’de gerçekleştirmeleri planlanan uzay yürüyüşü iptal edilmişti.UU