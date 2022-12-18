Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221218/roscosmos-sogutma-sistemi-hasar-alan-soyuz-ms-22-aracindaki-sicaklik-uzmanlar-sayesinde-dusuyor-1064722171.html
Roscosmos: Soğutma sistemi hasar alan Soyuz MS-22 aracındaki sıcaklık uzmanlar sayesinde düşüyor
Roscosmos: Soğutma sistemi hasar alan Soyuz MS-22 aracındaki sıcaklık uzmanlar sayesinde düşüyor
Roscosmos, dış kaplamasında hasar oluşan ve soğutma sisteminden sızıntı meydana gelen Soyuz MS-22 uzay aracındaki sıcaklığın ‘sahadaki’ uzmanların çabaları... 18.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-18T14:40+0300
2022-12-18T14:40+0300
dünya
rusya
rusya federal uzay ajansı roscosmos
soyuz
uluslararası uzay istasyonu (uui)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/15/1061478828_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1023885b2d5784ae6c264a6f4d566df0.jpg
Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos’un açıklamasında, geçen perşembe günü cihaz ve ekipman bölmesinin dış kaplamasında hasar oluşan ve soğutma sisteminde sızıntı meydana gelen Soyuz MS-22 uzay aracındaki sıcaklığın uzmanların çabaları sayesinde düştüğü belirtildi. Ajansın Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Soyuz MS-22 insanlı uzay aracındaki sıcaklık, Moskova Bölgesi’ndeki Uçuş Yönetim Merkezi’nde görevli uzmanların eylemleri sayesinde düşüyor, belirlenen sınırların içinde kalıyor” ifadelerine yer verildi.‘Soyuz MS-22 ek olarak Uluslararası Uzay İstasyonu’nun Amerikan bölümünden incelenecek’Uzay aracının ayrıca Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) Amerikan bölümünden inceleneceğine dikkat çekilen açıklamada, “Uzaktan kumandalı manipülatör SSRMS'nin kameraları kullanılarak Soyuz MS-22 uzay aracının incelenmesi planlanıyor. Sonuçlar pazartesi sabahı Dünya'ya iletilecek” denildi. Açıklamada ayrıca Rus kozmonotlarının bugün izinli oldukları, kendilerinin meslektaşları ile birlikte Dünya Kupası final karşılaşmasını izlemeyi planladıkları vurgulandı.Roscosmos geçen perşembe Soyuz MS-22 insanlı uzay aracının cihaz ve ekipman bölmesinin dış kaplamasında hasar oluştuğunu, yapılan görsel incelemenin sızıntı olduğunu doğruladığını duyurmuştu. Arıza nedeniyle Rus kozmonotların UUİ’de gerçekleştirmeleri planlanan uzay yürüyüşü iptal edilmişti.UU
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/15/1061478828_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6c240b91ac8c22b98a4f64ebc97da4eb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya federal uzay ajansı roscosmos, soyuz, uluslararası uzay istasyonu (uui)
rusya, rusya federal uzay ajansı roscosmos, soyuz, uluslararası uzay istasyonu (uui)

Roscosmos: Soğutma sistemi hasar alan Soyuz MS-22 aracındaki sıcaklık uzmanlar sayesinde düşüyor

14:40 18.12.2022
© AASoyuz MS-22 ile iki Rus ve bir Amerikan astronotu uzaya gönderildi
Soyuz MS-22 ile iki Rus ve bir Amerikan astronotu uzaya gönderildi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2022
© AA
Abone olTelegram
Roscosmos, dış kaplamasında hasar oluşan ve soğutma sisteminden sızıntı meydana gelen Soyuz MS-22 uzay aracındaki sıcaklığın ‘sahadaki’ uzmanların çabaları sayesinde düştüğünü bildirdi.
Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos’un açıklamasında, geçen perşembe günü cihaz ve ekipman bölmesinin dış kaplamasında hasar oluşan ve soğutma sisteminde sızıntı meydana gelen Soyuz MS-22 uzay aracındaki sıcaklığın uzmanların çabaları sayesinde düştüğü belirtildi. Ajansın Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Soyuz MS-22 insanlı uzay aracındaki sıcaklık, Moskova Bölgesi’ndeki Uçuş Yönetim Merkezi’nde görevli uzmanların eylemleri sayesinde düşüyor, belirlenen sınırların içinde kalıyor” ifadelerine yer verildi.

‘Soyuz MS-22 ek olarak Uluslararası Uzay İstasyonu’nun Amerikan bölümünden incelenecek’

Uzay aracının ayrıca Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) Amerikan bölümünden inceleneceğine dikkat çekilen açıklamada, “Uzaktan kumandalı manipülatör SSRMS'nin kameraları kullanılarak Soyuz MS-22 uzay aracının incelenmesi planlanıyor. Sonuçlar pazartesi sabahı Dünya'ya iletilecek” denildi. Açıklamada ayrıca Rus kozmonotlarının bugün izinli oldukları, kendilerinin meslektaşları ile birlikte Dünya Kupası final karşılaşmasını izlemeyi planladıkları vurgulandı.
Roscosmos geçen perşembe Soyuz MS-22 insanlı uzay aracının cihaz ve ekipman bölmesinin dış kaplamasında hasar oluştuğunu, yapılan görsel incelemenin sızıntı olduğunu doğruladığını duyurmuştu. Arıza nedeniyle Rus kozmonotların UUİ’de gerçekleştirmeleri planlanan uzay yürüyüşü iptal edilmişti.UU
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала