https://sputniknews.com.tr/20221218/putin-rusya-eylemleriyle-dunyayi-daha-adil-hale-getirecek-1064727595.html
Putin: Rusya eylemleriyle dünyayı daha adil hale getirecek
Putin: Rusya eylemleriyle dünyayı daha adil hale getirecek
Rusya lideri Putin, şu anda ülkesinde ve dünya genelinde meydana gelen tüm değişikliklerin daha iyiye yol açtığına ve Rusya’nın eylemleriyle dünyayı daha adil... 18.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-18T18:49+0300
2022-12-18T18:49+0300
2022-12-18T18:49+0300
dünya
rusya
vladimir putin
adil
değişiklik
eşitlik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Çocuk ve Gençlik Hareketinin ilk kongresinin katılımcılarına video mesaj ile seslendi. Rus lider, ülkede ve dünyada meydana gelen tüm değişikliklerin daha iyiye yol açtığını ve Rusya’nın eylemleriyle dünyayı herkesin eşit olduğu, daha adil hale getirebileceğini belirtti.“Büyük değişikliklerin sadece Rusya'da olmadığını muhakkak biliyorsunuz. Tüm dünya değişiyor. Bu değişikliklerin daha iyiye yol açan değişiklikler olduğuna inanıyorum ve yaptığımız işlerle, eylemlerimizle, kararlılığımızla ve aynı zamanda niyetimizin, planlarımızın, ilkelerimizin açıklığıyla dünyayı daha adil hale getirebileceğimizi umuyorum” diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:
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rusya, vladimir putin, adil, değişiklik, eşitlik
rusya, vladimir putin, adil, değişiklik, eşitlik
Putin: Rusya eylemleriyle dünyayı daha adil hale getirecek
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Rusya lideri Putin, şu anda ülkesinde ve dünya genelinde meydana gelen tüm değişikliklerin daha iyiye yol açtığına ve Rusya’nın eylemleriyle dünyayı daha adil hale getirebileceğine olan inancını dile getirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Çocuk ve Gençlik Hareketinin ilk kongresinin katılımcılarına video mesaj ile seslendi. Rus lider, ülkede ve dünyada meydana gelen tüm değişikliklerin daha iyiye yol açtığını ve Rusya’nın eylemleriyle dünyayı herkesin eşit olduğu, daha adil hale getirebileceğini belirtti.
“Büyük değişikliklerin sadece Rusya'da olmadığını muhakkak biliyorsunuz. Tüm dünya değişiyor. Bu değişikliklerin daha iyiye yol açan değişiklikler olduğuna inanıyorum ve yaptığımız işlerle, eylemlerimizle, kararlılığımızla ve aynı zamanda niyetimizin, planlarımızın, ilkelerimizin açıklığıyla dünyayı daha adil hale getirebileceğimizi umuyorum” diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Tüm insanların gerçek anlamda eşit olduğu, herkesin saygı görme, geleneklerini takip etme, kendi öz dilini konuşma, atalarını onurlandırma hakkına sahip olduğu ve kişinin hangi koşullarda yetiştiğine ve nasıl bir aileden geldiğine bakılmaksızın, herkesin kendini azami olarak değerlendirme imkanına sahip olduğu bir dünya.”