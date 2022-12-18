Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221218/putin-rusya-eylemleriyle-dunyayi-daha-adil-hale-getirecek-1064727595.html
Putin: Rusya eylemleriyle dünyayı daha adil hale getirecek
Putin: Rusya eylemleriyle dünyayı daha adil hale getirecek
Rusya lideri Putin, şu anda ülkesinde ve dünya genelinde meydana gelen tüm değişikliklerin daha iyiye yol açtığına ve Rusya’nın eylemleriyle dünyayı daha adil... 18.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-18T18:49+0300
2022-12-18T18:49+0300
dünya
rusya
vladimir putin
adil
değişiklik
eşitlik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/07/1063162686_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_acadf0b96a4b853cb952a01912f5a628.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Çocuk ve Gençlik Hareketinin ilk kongresinin katılımcılarına video mesaj ile seslendi. Rus lider, ülkede ve dünyada meydana gelen tüm değişikliklerin daha iyiye yol açtığını ve Rusya’nın eylemleriyle dünyayı herkesin eşit olduğu, daha adil hale getirebileceğini belirtti.“Büyük değişikliklerin sadece Rusya'da olmadığını muhakkak biliyorsunuz. Tüm dünya değişiyor. Bu değişikliklerin daha iyiye yol açan değişiklikler olduğuna inanıyorum ve yaptığımız işlerle, eylemlerimizle, kararlılığımızla ve aynı zamanda niyetimizin, planlarımızın, ilkelerimizin açıklığıyla dünyayı daha adil hale getirebileceğimizi umuyorum” diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/07/1063162686_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_85dc5cc375a6f985b5829932bd2e990e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, vladimir putin, adil, değişiklik, eşitlik
rusya, vladimir putin, adil, değişiklik, eşitlik

Putin: Rusya eylemleriyle dünyayı daha adil hale getirecek

18:49 18.12.2022
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya lideri Putin, şu anda ülkesinde ve dünya genelinde meydana gelen tüm değişikliklerin daha iyiye yol açtığına ve Rusya’nın eylemleriyle dünyayı daha adil hale getirebileceğine olan inancını dile getirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Çocuk ve Gençlik Hareketinin ilk kongresinin katılımcılarına video mesaj ile seslendi. Rus lider, ülkede ve dünyada meydana gelen tüm değişikliklerin daha iyiye yol açtığını ve Rusya’nın eylemleriyle dünyayı herkesin eşit olduğu, daha adil hale getirebileceğini belirtti.
“Büyük değişikliklerin sadece Rusya'da olmadığını muhakkak biliyorsunuz. Tüm dünya değişiyor. Bu değişikliklerin daha iyiye yol açan değişiklikler olduğuna inanıyorum ve yaptığımız işlerle, eylemlerimizle, kararlılığımızla ve aynı zamanda niyetimizin, planlarımızın, ilkelerimizin açıklığıyla dünyayı daha adil hale getirebileceğimizi umuyorum” diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Tüm insanların gerçek anlamda eşit olduğu, herkesin saygı görme, geleneklerini takip etme, kendi öz dilini konuşma, atalarını onurlandırma hakkına sahip olduğu ve kişinin hangi koşullarda yetiştiğine ve nasıl bir aileden geldiğine bakılmaksızın, herkesin kendini azami olarak değerlendirme imkanına sahip olduğu bir dünya.”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала