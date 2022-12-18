https://sputniknews.com.tr/20221218/putin-rusya-eylemleriyle-dunyayi-daha-adil-hale-getirecek-1064727595.html

Putin: Rusya eylemleriyle dünyayı daha adil hale getirecek

Putin: Rusya eylemleriyle dünyayı daha adil hale getirecek

Rusya lideri Putin, şu anda ülkesinde ve dünya genelinde meydana gelen tüm değişikliklerin daha iyiye yol açtığına ve Rusya’nın eylemleriyle dünyayı daha adil... 18.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-18T18:49+0300

2022-12-18T18:49+0300

2022-12-18T18:49+0300

dünya

rusya

vladimir putin

adil

değişiklik

eşitlik

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Çocuk ve Gençlik Hareketinin ilk kongresinin katılımcılarına video mesaj ile seslendi. Rus lider, ülkede ve dünyada meydana gelen tüm değişikliklerin daha iyiye yol açtığını ve Rusya’nın eylemleriyle dünyayı herkesin eşit olduğu, daha adil hale getirebileceğini belirtti.“Büyük değişikliklerin sadece Rusya'da olmadığını muhakkak biliyorsunuz. Tüm dünya değişiyor. Bu değişikliklerin daha iyiye yol açan değişiklikler olduğuna inanıyorum ve yaptığımız işlerle, eylemlerimizle, kararlılığımızla ve aynı zamanda niyetimizin, planlarımızın, ilkelerimizin açıklığıyla dünyayı daha adil hale getirebileceğimizi umuyorum” diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

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rusya, vladimir putin, adil, değişiklik, eşitlik