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Özel maden ocağında iş kazası: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
Özel maden ocağında iş kazası: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
Zonguldak'ta özel maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı. 18.12.2022, Sputnik Türkiye
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maden ocağı
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki özel bir maden ocağında 16.00-00.00 vardiyasında çalışan işçiler İhsan Ergünbaş (25) ve Enver Alagöz, raydan çıkan vagonun altında kalarak yaralandı.Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan işçiler, sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen İhsan Ergünbaş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İşçinin yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.Yaralı işçi Enver Alagöz'ün ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.Ergünbaş'ın cenazesinin, Karabük'ün Yenice ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.Öte yandan İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş hastaneye gelerek bilgi aldı.
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maden, maden ocağı, zonguldak
maden, maden ocağı, zonguldak

Özel maden ocağında iş kazası: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

10:18 18.12.2022
© DHAÖzel maden ocağında iş kazası: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
Özel maden ocağında iş kazası: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2022
© DHA
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Zonguldak'ta özel maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki özel bir maden ocağında 16.00-00.00 vardiyasında çalışan işçiler İhsan Ergünbaş (25) ve Enver Alagöz, raydan çıkan vagonun altında kalarak yaralandı.

Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan işçiler, sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen İhsan Ergünbaş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İşçinin yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Yaralı işçi Enver Alagöz'ün ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Ergünbaş'ın cenazesinin, Karabük'ün Yenice ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş hastaneye gelerek bilgi aldı.
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