https://sputniknews.com.tr/20221218/ozel-maden-ocaginda-is-kazasi-1-isci-oldu-1-isci-yaralandi-1064716632.html

Özel maden ocağında iş kazası: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Özel maden ocağında iş kazası: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Zonguldak'ta özel maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı. 18.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-18T10:18+0300

2022-12-18T10:18+0300

2022-12-18T10:18+0300

türkiye

maden

maden ocağı

zonguldak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/12/1064716487_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_12c027016519560f5030928464409e8a.jpg

Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki özel bir maden ocağında 16.00-00.00 vardiyasında çalışan işçiler İhsan Ergünbaş (25) ve Enver Alagöz, raydan çıkan vagonun altında kalarak yaralandı.Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan işçiler, sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen İhsan Ergünbaş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İşçinin yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.Yaralı işçi Enver Alagöz'ün ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.Ergünbaş'ın cenazesinin, Karabük'ün Yenice ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.Öte yandan İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş hastaneye gelerek bilgi aldı.

https://sputniknews.com.tr/20221117/amasradaki-maden-faciasi-ihmalin-ses-kaydi-ortaya-cikti-1063547218.html

türkiye

zonguldak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

maden, maden ocağı, zonguldak