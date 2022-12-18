Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221218/nijeryada-silahli-cetelerin-rehin-aldigi-7-cinli-kurtarildi-1064715445.html
Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 7 Çinli kurtarıldı
Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 7 Çinli kurtarıldı
Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı çeteler tarafından fidye için rehin alınan 7 Çin vatandaşı operasyonlarla kurtarıldı. 18.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-18T04:10+0300
2022-12-18T04:10+0300
dünya
nijerya
çin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101337/57/1013375759_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_9a01ca410bf1d03746a1fe535e6eaf28.jpg
Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, ordunun, Birnin Gwari bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik hava ve kara operasyonları düzenlediğini belirtti.Aruwan, operasyonlarda silahlı çete üyelerinin fidye için rehin aldığı 7 Çinlinin kurtarıldığını kaydetti.Kurtarılanların sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildiğini aktaran Aruwan, "Çinlilerin Haziran 2022'de maden sahasında çalışırken silahlı çete üyeleri tarafından kaçırıldıkları tahmin edliyor" ifadesini kullandı.Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor ancak buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında fidye ödenmesi yasaklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220928/nijeryada-siddet-olaylari-nedeniyle-sokaga-cikma-yasagi-ilan-edildi--1061740854.html
nijerya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101337/57/1013375759_192:0:5312:3840_1920x0_80_0_0_6b4cb20dea93592a492650bee52cad4a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nijerya, çin
nijerya, çin

Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 7 Çinli kurtarıldı

04:10 18.12.2022
© AP Photo / Sunday AlambaBoko Haram
Boko Haram - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2022
© AP Photo / Sunday Alamba
Abone olTelegram
Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı çeteler tarafından fidye için rehin alınan 7 Çin vatandaşı operasyonlarla kurtarıldı.
Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, ordunun, Birnin Gwari bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik hava ve kara operasyonları düzenlediğini belirtti.
Aruwan, operasyonlarda silahlı çete üyelerinin fidye için rehin aldığı 7 Çinlinin kurtarıldığını kaydetti.
Kurtarılanların sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildiğini aktaran Aruwan, "Çinlilerin Haziran 2022'de maden sahasında çalışırken silahlı çete üyeleri tarafından kaçırıldıkları tahmin edliyor" ifadesini kullandı.
Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor ancak buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.
Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında fidye ödenmesi yasaklanmıştı.
Nijerya polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
DÜNYA
Nijerya'da şiddet olayları nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
28 Eylül, 23:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала