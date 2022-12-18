https://sputniknews.com.tr/20221218/nijeryada-silahli-cetelerin-rehin-aldigi-7-cinli-kurtarildi-1064715445.html
Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 7 Çinli kurtarıldı
Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 7 Çinli kurtarıldı
Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı çeteler tarafından fidye için rehin alınan 7 Çin vatandaşı operasyonlarla kurtarıldı. 18.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-18T04:10+0300
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Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, ordunun, Birnin Gwari bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik hava ve kara operasyonları düzenlediğini belirtti.Aruwan, operasyonlarda silahlı çete üyelerinin fidye için rehin aldığı 7 Çinlinin kurtarıldığını kaydetti.Kurtarılanların sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildiğini aktaran Aruwan, "Çinlilerin Haziran 2022'de maden sahasında çalışırken silahlı çete üyeleri tarafından kaçırıldıkları tahmin edliyor" ifadesini kullandı.Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor ancak buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında fidye ödenmesi yasaklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220928/nijeryada-siddet-olaylari-nedeniyle-sokaga-cikma-yasagi-ilan-edildi--1061740854.html
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Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 7 Çinli kurtarıldı
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Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı çeteler tarafından fidye için rehin alınan 7 Çin vatandaşı operasyonlarla kurtarıldı.
Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, ordunun, Birnin Gwari bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik hava ve kara operasyonları düzenlediğini belirtti.
Aruwan, operasyonlarda silahlı çete üyelerinin fidye için rehin aldığı 7 Çinlinin kurtarıldığını kaydetti.
Kurtarılanların sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildiğini aktaran Aruwan, "Çinlilerin Haziran 2022'de maden sahasında çalışırken silahlı çete üyeleri tarafından kaçırıldıkları tahmin edliyor" ifadesini kullandı.
Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor ancak buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.
Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında fidye ödenmesi yasaklanmıştı.