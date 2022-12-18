https://sputniknews.com.tr/20221218/mans-denizinden-ingiltereye-gecmek-isteyen-166-siginmaci-kurtarildi-1064714891.html

Manş Denizi'nden İngiltere'ye geçmek isteyen 166 sığınmacı kurtarıldı

Manş Denizi'nden İngiltere'ye geçmek isteyen 166 sığınmacı kurtarıldı

Fransız ekipleri, Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmek isteyen 166 sığınmacı kurtardı. 18.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-18T02:34+0300

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dünya

ingiltere

sığınmacı

manş denizi

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BFMTV'nin Manş Denizi ve Kuzey Denizi Valiliği'nin (Premar) açıklamasına dayandırdığı habere göre, dün akşam ve bu sabah İngiltere'ye ulaşmak üzere yola çıkmış; Manş Denizi'nde farklı teknelerde 166 sığınmacı tespit edildi.Fransız deniz kurtarma ekipleri, Pas-de-Calais açıklarında zorda kalan yaklaşık 50 sığınmacıyı kurtarırken aynı bölgede 2 farklı kurtarma ve yardım gemisiyle 76 sığınmacı daha karaya çıkarıldı.Başka bir kurtarma ve yardım gemisi, 40 sığınmacıya müdahale ederek Calais Limanı'na getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20221213/ingiltere-basbakani-sunak-ingiltereye-yasadisi-yollardan-girerseniz-burada-kalamazsiniz-1064538506.html

ingiltere

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