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https://sputniknews.com.tr/20221218/mans-denizinden-ingiltereye-gecmek-isteyen-166-siginmaci-kurtarildi-1064714891.html
Manş Denizi'nden İngiltere'ye geçmek isteyen 166 sığınmacı kurtarıldı
Manş Denizi'nden İngiltere'ye geçmek isteyen 166 sığınmacı kurtarıldı
Fransız ekipleri, Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmek isteyen 166 sığınmacı kurtardı. 18.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-18T02:34+0300
2022-12-18T02:34+0300
dünya
ingiltere
sığınmacı
manş denizi
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BFMTV'nin Manş Denizi ve Kuzey Denizi Valiliği'nin (Premar) açıklamasına dayandırdığı habere göre, dün akşam ve bu sabah İngiltere'ye ulaşmak üzere yola çıkmış; Manş Denizi'nde farklı teknelerde 166 sığınmacı tespit edildi.Fransız deniz kurtarma ekipleri, Pas-de-Calais açıklarında zorda kalan yaklaşık 50 sığınmacıyı kurtarırken aynı bölgede 2 farklı kurtarma ve yardım gemisiyle 76 sığınmacı daha karaya çıkarıldı.Başka bir kurtarma ve yardım gemisi, 40 sığınmacıya müdahale ederek Calais Limanı'na getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20221213/ingiltere-basbakani-sunak-ingiltereye-yasadisi-yollardan-girerseniz-burada-kalamazsiniz-1064538506.html
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ingiltere, sığınmacı, manş denizi
ingiltere, sığınmacı, manş denizi

Manş Denizi'nden İngiltere'ye geçmek isteyen 166 sığınmacı kurtarıldı

02:34 18.12.2022
© REUTERS / JOHANNA GERONManş Denizi'nde yaşanan sığınmacı faciasının ardından Fransa kıyısında bir sığınmacı botu
Manş Denizi'nde yaşanan sığınmacı faciasının ardından Fransa kıyısında bir sığınmacı botu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2022
© REUTERS / JOHANNA GERON
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Fransız ekipleri, Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmek isteyen 166 sığınmacı kurtardı.
BFMTV'nin Manş Denizi ve Kuzey Denizi Valiliği'nin (Premar) açıklamasına dayandırdığı habere göre, dün akşam ve bu sabah İngiltere'ye ulaşmak üzere yola çıkmış; Manş Denizi'nde farklı teknelerde 166 sığınmacı tespit edildi.
Fransız deniz kurtarma ekipleri, Pas-de-Calais açıklarında zorda kalan yaklaşık 50 sığınmacıyı kurtarırken aynı bölgede 2 farklı kurtarma ve yardım gemisiyle 76 sığınmacı daha karaya çıkarıldı.
Başka bir kurtarma ve yardım gemisi, 40 sığınmacıya müdahale ederek Calais Limanı'na getirdi.
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