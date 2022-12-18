https://sputniknews.com.tr/20221218/mans-denizinden-ingiltereye-gecmek-isteyen-166-siginmaci-kurtarildi-1064714891.html
Manş Denizi'nden İngiltere'ye geçmek isteyen 166 sığınmacı kurtarıldı
Manş Denizi'nden İngiltere'ye geçmek isteyen 166 sığınmacı kurtarıldı
Fransız ekipleri, Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmek isteyen 166 sığınmacı kurtardı. 18.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-18T02:34+0300
2022-12-18T02:34+0300
2022-12-18T02:34+0300
dünya
ingiltere
sığınmacı
manş denizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/1a/1051169640_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ae1fecb97dc3cc053f6545ad63889a9f.jpg
BFMTV'nin Manş Denizi ve Kuzey Denizi Valiliği'nin (Premar) açıklamasına dayandırdığı habere göre, dün akşam ve bu sabah İngiltere'ye ulaşmak üzere yola çıkmış; Manş Denizi'nde farklı teknelerde 166 sığınmacı tespit edildi.Fransız deniz kurtarma ekipleri, Pas-de-Calais açıklarında zorda kalan yaklaşık 50 sığınmacıyı kurtarırken aynı bölgede 2 farklı kurtarma ve yardım gemisiyle 76 sığınmacı daha karaya çıkarıldı.Başka bir kurtarma ve yardım gemisi, 40 sığınmacıya müdahale ederek Calais Limanı'na getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20221213/ingiltere-basbakani-sunak-ingiltereye-yasadisi-yollardan-girerseniz-burada-kalamazsiniz-1064538506.html
ingiltere
manş denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/1a/1051169640_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9fdb998fb3e7ff9d5eedd23880429369.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ingiltere, sığınmacı, manş denizi
ingiltere, sığınmacı, manş denizi
Manş Denizi'nden İngiltere'ye geçmek isteyen 166 sığınmacı kurtarıldı
Abone ol
Fransız ekipleri, Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmek isteyen 166 sığınmacı kurtardı.
BFMTV'nin Manş Denizi ve Kuzey Denizi Valiliği'nin (Premar) açıklamasına dayandırdığı habere göre, dün akşam ve bu sabah İngiltere'ye ulaşmak üzere yola çıkmış; Manş Denizi'nde farklı teknelerde 166 sığınmacı tespit edildi.
Fransız deniz kurtarma ekipleri, Pas-de-Calais açıklarında zorda kalan yaklaşık 50 sığınmacıyı kurtarırken aynı bölgede 2 farklı kurtarma ve yardım gemisiyle 76 sığınmacı daha karaya çıkarıldı.
Başka bir kurtarma ve yardım gemisi, 40 sığınmacıya müdahale ederek Calais Limanı'na getirdi.