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https://sputniknews.com.tr/20221218/kumluca-ve-finikede-esnaftan-1-ay-su-ucreti-alinmayacak-1064723982.html
Kumluca ve Finike'de esnaftan 1 ay su ücreti alınmayacak
Kumluca ve Finike'de esnaftan 1 ay su ücreti alınmayacak
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sel felaketi yaşanan Kumluca ve Finike’de esnaftan 1 ay süreyle su ücreti alınmayacağını açıkladı. 18.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-18T16:03+0300
2022-12-18T16:03+0300
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sel felaketi yaşanan Kumluca ve Finike’de esnaftan 1 ay süreyle su ücreti alınmayacağını açıkladı.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sel yaşanan Kumluca ve Finike ilçelerinde incelemelerde bulundu. Esnafı ziyaret eden Başkan Böcek, belediye çalışmalarını yerinde denetleyerek, zarar gören seralarda incelemelerde bulundu. Üreticileri dinleyen Başkan Böcek, Kumluca’nın Göksu Mahallesi’nde selden evi zarar gören 90 yaşındaki Dudu Demirel’i de ziyaret etti. Başkan Böcek, Finike’de de selin vurduğu mahallelerde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin selin yaşandığı 12 Aralık gecesinden itibaren tüm personeli ve birim amirleriyle afet bölgesinde olduğunu ifade eden Başkan Muhittin Böcek, “Hasar büyük. Kumluca’da 10’na yakın köprü zarar gördü. 12 bin 500 narenciye bahçesi ve örtü altı sera sular altında kaldı. 501 personelimiz ve 170’e yakın aracımızla afet bölgesinde olduk. Arkadaşlarımızı seferber ettik. Aşevimizle üç öğün sıcak yemek veriyoruz. Afet siyaset üstü bir durumdur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.Esnaftan 1 ay bu ücreti alınmayacakEvi zarar gören vatandaşların belirlenmesi için tespitlerin devam ettiğini belirten Başkan Böcek, şu ana kadar 737 vatandaş tespit ettiklerini açıkladı. Başkan Böcek, vatandaşlara halı, yatak, oturma grubu, giysi yardımlarına başladıklarını söyledi. Vatandaşların dertlerine derman olacaklarını, yaralarını el birliği ile saracaklarını ifade eden Başkan Muhittin Böcek, Kumluca ve Finike’de selden zarar gören esnafın suyunu 1 ay süreyle ücretsiz karşılayacaklarını açıkladı. Başkan Muhittin Böcek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 22 Aralık’ta afet bölgesini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geleceğini de söyledi.
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antalya, finike, kumluca
antalya, finike, kumluca

Kumluca ve Finike'de esnaftan 1 ay su ücreti alınmayacak

16:03 18.12.2022
© İHA / İHAKumluca ve Finike'de esnaftan 1 ay su ücreti alınmayacak
Kumluca ve Finike'de esnaftan 1 ay su ücreti alınmayacak - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2022
© İHA / İHA
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sel felaketi yaşanan Kumluca ve Finike’de esnaftan 1 ay süreyle su ücreti alınmayacağını açıkladı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sel felaketi yaşanan Kumluca ve Finike’de esnaftan 1 ay süreyle su ücreti alınmayacağını açıkladı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sel yaşanan Kumluca ve Finike ilçelerinde incelemelerde bulundu. Esnafı ziyaret eden Başkan Böcek, belediye çalışmalarını yerinde denetleyerek, zarar gören seralarda incelemelerde bulundu. Üreticileri dinleyen Başkan Böcek, Kumluca’nın Göksu Mahallesi’nde selden evi zarar gören 90 yaşındaki Dudu Demirel’i de ziyaret etti. Başkan Böcek, Finike’de de selin vurduğu mahallelerde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin selin yaşandığı 12 Aralık gecesinden itibaren tüm personeli ve birim amirleriyle afet bölgesinde olduğunu ifade eden Başkan Muhittin Böcek, “Hasar büyük. Kumluca’da 10’na yakın köprü zarar gördü. 12 bin 500 narenciye bahçesi ve örtü altı sera sular altında kaldı. 501 personelimiz ve 170’e yakın aracımızla afet bölgesinde olduk. Arkadaşlarımızı seferber ettik. Aşevimizle üç öğün sıcak yemek veriyoruz. Afet siyaset üstü bir durumdur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Esnaftan 1 ay bu ücreti alınmayacak

Evi zarar gören vatandaşların belirlenmesi için tespitlerin devam ettiğini belirten Başkan Böcek, şu ana kadar 737 vatandaş tespit ettiklerini açıkladı. Başkan Böcek, vatandaşlara halı, yatak, oturma grubu, giysi yardımlarına başladıklarını söyledi. Vatandaşların dertlerine derman olacaklarını, yaralarını el birliği ile saracaklarını ifade eden Başkan Muhittin Böcek, Kumluca ve Finike’de selden zarar gören esnafın suyunu 1 ay süreyle ücretsiz karşılayacaklarını açıkladı. Başkan Muhittin Böcek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 22 Aralık’ta afet bölgesini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geleceğini de söyledi.
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