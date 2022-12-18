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Köpeğin üzerine moloz dökülmesine çifte soruşturma
Köpeğin üzerine moloz dökülmesine çifte soruşturma
Trabzon’un Yomra ilçesinde yaralı bir köpeğin konulduğu kamyonet kasasında üzerine moloz döküldüğü anlara ait ortaya çıkan ve sosyal medyada tepki çeken... 18.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-18T14:21+0300
2022-12-18T14:21+0300
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Yomra ilçesinde, 14 Aralık'ta bir sokak köpeğine araç çarptığı ihbarı üzerine kaza yerine belediyeye ekipleri gönderildi. Belediye çalışanı N.H. ve B.Ç., ölü olduğunu iddia ettiği köpeği, kamyonet kasasına koyarak bölgeden uzaklaştı. Ekipler, daha sonra bir adresten aldıkları molozu köpeğin konulduğu kamyonet kasasına döktü. O anlar çevredeki binada oturanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Köpeğin ölmeyip, can çekiştiğini öne süren kişi, kayda aldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşıp, şikayette bulundu.Tepkilere neden olan görüntüler üzerine belediye çalışanları N.H. ve B.Ç. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.Otopsi yapılacakİl Tarım ve Orman Müdürlüğü de soruşturmaUYA müdahil olurken, köpeğin cesedi hayvanseverler tarafından alınarak otopsi yapılmak üzere Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne gönderildi.Köpekte yapılan ön incelemede, kazaya işaret eden emareler bulunmadığı, vücut bütünlüğünün yerinde olduğu, kırık, ezilme, iç kanama gibi bulgulara rastlanmadığı belirtildi. Sokak köpeğinin ölüm nedeni detaylı yapılacak otopsi sonrasında belirlenecek.'Videoda görülüyor köpek canlı'Olay karşısında üzüldüklerini söyleyen TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, ilçede yaşayan bir vatandaşın olayı kendilerine ihbar ettiğini söyledi. Kurban, “Bir kadın bizi arayıp canlı bir köpeğin üzerine moloz döküldüğünü söyleyip bizden yardım istedi. Bize gönderdiği görüntülerde canlı bir köpeğin üzerine moloz döküldüğü anların görüntüsü vardı. Yetkilileri aradık fakat hiç kimseye ulaşamadık. Yomra Belediyesi bu köpeğin ölü olduğunu iddia ediyor fakat köpek ölü değil. Videoda da görüldüğü üzere köpek hareket ediyor. Bizi arayan kadın köpeğin ayakta olduğunu, titrerken gördüğünü ve canlıyken üzerine moloz döküldüğünü söyledi” ifadelerini kullandı.'Ölüm nedenini öğrenmek istiyoruz'Köpeğin ölüm nedeninin araştırıldığını belirten Kurban, “Belediye bize köpeğin öldüğünü söyledikten sonra ölüsünü istedik, alıp otopsi yaptırmak için bir avukatla iletişime geçip Samsun’a gönderdik. İlk incelemede köpekte iç kanama, kırık veya darbe bulunmadı. Ölüm nedenini öğrenmek istiyoruz, birkaç gün sonra otopsi sonucu çıkacak. Belediyenin iddiasına göre köpek ölüydü ve ölüyken araca koydular ama videoyu defalarca inceledik. Köpeğin canlı olduğu görülüyor. O köpek canlıyken en zor durumunda en kötü halinde üzerine moloz döküldü. Bu hayvanın çöp aracında taşınması bizi üzdü. Bu başlı başına bir hata. Canlı da olsa ölü de olsa o şekilde taşınmamalı. Belediyenin bunun için bir aracı olabilir" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221213/konya-barinaginda-kopegin-kurekle-katledilmesine-iliskin-istenen-ceza-belli-oldu-1064519476.html
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trabzon, köpek, çöp
trabzon, köpek, çöp

Köpeğin üzerine moloz dökülmesine çifte soruşturma

14:21 18.12.2022
© DHAKöpeğin üzerine moloz dökülmesine çifte soruşturma
Köpeğin üzerine moloz dökülmesine çifte soruşturma - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2022
© DHA
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Trabzon’un Yomra ilçesinde yaralı bir köpeğin konulduğu kamyonet kasasında üzerine moloz döküldüğü anlara ait ortaya çıkan ve sosyal medyada tepki çeken görüntüler üzerine belediye çalışanları N.H. ve B.Ç. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Yomra ilçesinde, 14 Aralık'ta bir sokak köpeğine araç çarptığı ihbarı üzerine kaza yerine belediyeye ekipleri gönderildi. Belediye çalışanı N.H. ve B.Ç., ölü olduğunu iddia ettiği köpeği, kamyonet kasasına koyarak bölgeden uzaklaştı. Ekipler, daha sonra bir adresten aldıkları molozu köpeğin konulduğu kamyonet kasasına döktü. O anlar çevredeki binada oturanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Köpeğin ölmeyip, can çekiştiğini öne süren kişi, kayda aldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşıp, şikayette bulundu.
Tepkilere neden olan görüntüler üzerine belediye çalışanları N.H. ve B.Ç. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Otopsi yapılacak

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de soruşturmaUYA müdahil olurken, köpeğin cesedi hayvanseverler tarafından alınarak otopsi yapılmak üzere Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne gönderildi.
Köpekte yapılan ön incelemede, kazaya işaret eden emareler bulunmadığı, vücut bütünlüğünün yerinde olduğu, kırık, ezilme, iç kanama gibi bulgulara rastlanmadığı belirtildi. Sokak köpeğinin ölüm nedeni detaylı yapılacak otopsi sonrasında belirlenecek.

'Videoda görülüyor köpek canlı'

Olay karşısında üzüldüklerini söyleyen TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, ilçede yaşayan bir vatandaşın olayı kendilerine ihbar ettiğini söyledi. Kurban, “Bir kadın bizi arayıp canlı bir köpeğin üzerine moloz döküldüğünü söyleyip bizden yardım istedi. Bize gönderdiği görüntülerde canlı bir köpeğin üzerine moloz döküldüğü anların görüntüsü vardı. Yetkilileri aradık fakat hiç kimseye ulaşamadık. Yomra Belediyesi bu köpeğin ölü olduğunu iddia ediyor fakat köpek ölü değil. Videoda da görüldüğü üzere köpek hareket ediyor. Bizi arayan kadın köpeğin ayakta olduğunu, titrerken gördüğünü ve canlıyken üzerine moloz döküldüğünü söyledi” ifadelerini kullandı.

'Ölüm nedenini öğrenmek istiyoruz'

Köpeğin ölüm nedeninin araştırıldığını belirten Kurban, “Belediye bize köpeğin öldüğünü söyledikten sonra ölüsünü istedik, alıp otopsi yaptırmak için bir avukatla iletişime geçip Samsun’a gönderdik. İlk incelemede köpekte iç kanama, kırık veya darbe bulunmadı. Ölüm nedenini öğrenmek istiyoruz, birkaç gün sonra otopsi sonucu çıkacak. Belediyenin iddiasına göre köpek ölüydü ve ölüyken araca koydular ama videoyu defalarca inceledik. Köpeğin canlı olduğu görülüyor. O köpek canlıyken en zor durumunda en kötü halinde üzerine moloz döküldü. Bu hayvanın çöp aracında taşınması bizi üzdü. Bu başlı başına bir hata. Canlı da olsa ölü de olsa o şekilde taşınmamalı. Belediyenin bunun için bir aracı olabilir" diye konuştu.
Konya'da barınaktaki hayvanların telef edildiği iddiasına ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığı, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
YAŞAM
Konya barınağında köpeğin kürekle katledilmesine ilişkin istenen ceza belli oldu
13 Aralık, 12:45
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