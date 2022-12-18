https://sputniknews.com.tr/20221218/kartepede-beklenen-kar-yagmadi-kayak-sezonu-acilamadi-1064716898.html
Kartepe’de beklenen kar yağmadı, kayak sezonu açılamadı
Kartepe’de beklenen kar yağmadı, kayak sezonu açılamadı
Kartepe'de bulunan Samanlı Dağları’nın zirvesindeki kayak merkezinde beklenen yoğun kar yağışının gerçekleşmemesi nedeniyle kayak sezonu açılamadı. 18.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-18T10:32+0300
2022-12-18T10:32+0300
2022-12-18T10:32+0300
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Samanlı Dağları’nın zirvesindeki kayak merkezinde beklenen yoğun kar yağışı gerçekleşmedi.Geçen günlerde az miktarda kar yağarken, hava sıcaklığının artması ve yağmur yağışıyla kar kısa sürede eridi.Hafta sonu tatili için Kartepe’ye gelenler, güneşli havada doğa ile baş başa bir gün geçirdi. Geçen yıl aralık ortasında yağan kar ile kayak sezonu açılırken, bu yıl sezonun biraz daha geç açılması bekleniyor.Tatile gelen Vahit Eryılmaz, “Geçen sene burada bu mevsimde kar vardı. Ancak bu sene hava şartlarından dolayı kar yağışı biraz gecikecek gibi. Bu durum hem bizi hem de barajlarımızdaki suyu etkileyecek” dedi.Çocuğuyla iş gezisi için Kartepe’ye gelen Mehmet Gümüş, “Aralık ayında Kartepe’de maalesef kar yok. Bu üzücü, biz kar görmek için gelmiştik. Çocuğumuzu da getirdik ama maalesef kar göremedik. İnşallah bu sene güzel bir kar yağışı olur” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221215/uludag-sezonu-acamadi-1064613408.html
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kartepe, meteoroloji, kar
kartepe, meteoroloji, kar
Kartepe’de beklenen kar yağmadı, kayak sezonu açılamadı
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Kartepe'de bulunan Samanlı Dağları’nın zirvesindeki kayak merkezinde beklenen yoğun kar yağışının gerçekleşmemesi nedeniyle kayak sezonu açılamadı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Samanlı Dağları’nın zirvesindeki kayak merkezinde beklenen yoğun kar yağışı gerçekleşmedi.
Geçen günlerde az miktarda kar yağarken, hava sıcaklığının artması ve yağmur yağışıyla kar kısa sürede eridi.
Hafta sonu tatili için Kartepe’ye gelenler, güneşli havada doğa ile baş başa bir gün geçirdi. Geçen yıl aralık ortasında yağan kar ile kayak sezonu açılırken, bu yıl sezonun biraz daha geç açılması bekleniyor.
Tatile gelen Vahit Eryılmaz, “Geçen sene burada bu mevsimde kar vardı. Ancak bu sene hava şartlarından dolayı kar yağışı biraz gecikecek gibi. Bu durum hem bizi hem de barajlarımızdaki suyu etkileyecek” dedi.
Çocuğuyla iş gezisi için Kartepe’ye gelen Mehmet Gümüş, “Aralık ayında Kartepe’de maalesef kar yok. Bu üzücü, biz kar görmek için gelmiştik. Çocuğumuzu da getirdik ama maalesef kar göremedik. İnşallah bu sene güzel bir kar yağışı olur” ifadelerini kullandı.