https://sputniknews.com.tr/20221218/italya-basbakani-meloniden-abye-yasadisi-gocmen-tepkisi-1064714217.html

İtalya Başbakanı Meloni'den AB'ye yasadışı göçmen tepkisi

İtalya Başbakanı Meloni'den AB'ye yasadışı göçmen tepkisi

İtalya Başbakanı Meloni, yasadışı göçmenlerin AB'de yerleştirilmesi programının sorunu çözmediğini söyleyerek, "Göç akınlarının çözümü ve Avrupa sınırlarının... 18.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-18T00:39+0300

2022-12-18T00:39+0300

2022-12-18T00:39+0300

dünya

italya

giorgia meloni

avrupa birliği

göçmen

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında yasadışı göçmenleri dağıtan "yeniden yerleştirme programı"nın düzensiz göç sorununu çözmediğini savundu.Meloni, aşırı sağcı partisi İtalya'nın Kardeşleri'nin (FdI) 10. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla başkent Roma'da düzenlenen etkinliğin kapanışında konuştu.10 yıl önce kurduğu partisinin, bugün iktidar partisi haline gelmesini "kazanılmış bir iddia" olarak tanımlayan Meloni, "Herkes bu partinin yaşamayacağından emindi ama ben bu projeye inandım. Büyük İtalyan muhafazakar partisi haline gelebiliriz" dedi.Başbakan Meloni, sağ koalisyon hükümetindeki ortakları Lig Partisi lideri Matteo Salvini ve Forza Italia Partisi lideri Silvio Berlusconi ile ilişkilerinin "mükemmel" olduğunu ve hükümetlerinin etkili şekilde çalıştığını ifade etti.Anketlere bakmadığını ve konsensüslere göre hareket etmediğini dile getiren Meloni, kendisi için önemli olan gayrı safi yurt içi hasıla eğrisi, istihdam, refah ve doğum oranı olduğunu söyledi.Meloni, Avrupa'nın öncelikli çözüm bulması gereken konuları arasına yasadışı göç akını olduğunu kaydetti.İtalya'nın kendileriyle beraber düzensiz göç meselesinde pasif tutumunu bırakıp baş kaldırdığını dile getiren Meloni, "Göç akınlarının çözümü ve Avrupa sınırlarının savunulması için ortak taahhütte bulunulması gerektiğine inanıyorum. Göçmenlerin Avrupa’da yeniden yerleştirilmesi programının bu sorunu çözdüğünü düşünmüyorum" diye konuştu.Öte yandan Meloni, İtalya'da insan hakları ve mafyaya karşı yazdığı yazılarla bilinen gazeteci-yazar Roberto Saviano'nun 2020'de katıldığı bir televizyon programında, kendisine ettiği ağır hakaret nedeniyle açtığı davayı geri çekmeyeceğini söyledi. Meloni, bir vatandaş olarak kendisine hakaret eden başka bir vatandaşa dava açtığını ifade etti.

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italya, giorgia meloni, avrupa birliği, göçmen