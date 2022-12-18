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https://sputniknews.com.tr/20221218/istanbulda-138-atmyi-soyan-hirsizlar-yakalandi-1064728050.html
İstanbul'da, 138 ATM'yi soyan hırsızlar yakalandı
İstanbul'da, 138 ATM'yi soyan hırsızlar yakalandı
İstanbul'un farklı yerlerinde ATM'lerin para yatırma haznelerini, tornavida ve benzeri aparatlarla açarak içindeki paraları çalan 7 kişilik çete, polis... 18.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-18T19:12+0300
2022-12-18T19:12+0300
türkiye
istanbul
atm
hırsızlık
soygun
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İstanbul'daki birçok banka yetkilisinin ATM cihazlarının soyulduğu yönündeki şikayetleri üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polisler, ATM'lerin güvenlik kamera görüntülerini inceledi ve şüphelilerin ellerindeki tornavida ve benzeri aparatlarla para yatırma haznesini açarak içindeki paraları alıp kaçtıklarını gördü.Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları soruşturmada kısa süre içinde şüphelilerin kimliklerini tespit etti. 14 Aralık 2022 tarihinde Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde tespit edilen 6 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskında 7 kişi gözaltına alındı. Sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan kişilerin daha önceden de çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi ve zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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istanbul, atm, hırsızlık, soygun
istanbul, atm, hırsızlık, soygun

İstanbul'da, 138 ATM'yi soyan hırsızlar yakalandı

19:12 18.12.2022
© İHA / DOĞAN CAN CESURİstanbul'un farklı yerlerinde ATM'lerin para yatırma haznelerini, tornavida ve benzeri aparatlarla açarak içindeki paraları çalan 7 kişilik çete, polis ekipleri tarafından yakalandı. O anlar, ATM'lerde bulunan güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İstanbul'un farklı yerlerinde ATM'lerin para yatırma haznelerini, tornavida ve benzeri aparatlarla açarak içindeki paraları çalan 7 kişilik çete, polis ekipleri tarafından yakalandı. O anlar, ATM'lerde bulunan güvenlik kamerasınca kaydedildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2022
© İHA / DOĞAN CAN CESUR
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İstanbul'un farklı yerlerinde ATM'lerin para yatırma haznelerini, tornavida ve benzeri aparatlarla açarak içindeki paraları çalan 7 kişilik çete, polis ekipleri tarafından yakalandı.
İstanbul'daki birçok banka yetkilisinin ATM cihazlarının soyulduğu yönündeki şikayetleri üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polisler, ATM'lerin güvenlik kamera görüntülerini inceledi ve şüphelilerin ellerindeki tornavida ve benzeri aparatlarla para yatırma haznesini açarak içindeki paraları alıp kaçtıklarını gördü.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları soruşturmada kısa süre içinde şüphelilerin kimliklerini tespit etti. 14 Aralık 2022 tarihinde Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde tespit edilen 6 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskında 7 kişi gözaltına alındı. Sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan kişilerin daha önceden de çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi ve zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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