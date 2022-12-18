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https://sputniknews.com.tr/20221218/hemsire-esini-bicaklayarak-oldurup-kendini-ihbar-etti-1064725472.html
Hemşire eşini bıçaklayarak öldürüp, kendini ihbar etti
Hemşire eşini bıçaklayarak öldürüp, kendini ihbar etti
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Murat Tortop, hemşire eşi Hülya Tortop'ı bıçaklayarak öldürdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, kendini ihbar eden Tortop... 18.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-18T17:10+0300
2022-12-18T17:10+0300
türkiye
denizli
kadına şiddet
kadın cinayeti
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Denizli Devlet Hastanesi'nde hemşire olan 3 çocuk annesi Hülya Tortop ile eşi Murat Tortop arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Murat Tortop, Hülya Tortop'u karın ve göğsünden 3 bıçak darbesiyle öldürdü. Olayın ardından Tortop, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, cinayet işlediğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Hülya Tortop'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri Murat Tortop'u gözaltına alırken, suç aleti bıçağa da el konuldu.Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Hülya Tortop'un cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
türkiye
denizli
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denizli, kadına şiddet, kadın cinayeti
denizli, kadına şiddet, kadın cinayeti

Hemşire eşini bıçaklayarak öldürüp, kendini ihbar etti

17:10 18.12.2022
© DHAHemşire eşini bıçaklayarak öldürüp, kendini ihbar etti
Hemşire eşini bıçaklayarak öldürüp, kendini ihbar etti - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2022
© DHA
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Murat Tortop, hemşire eşi Hülya Tortop'ı bıçaklayarak öldürdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, kendini ihbar eden Tortop, polise teslim oldu.
Denizli Devlet Hastanesi'nde hemşire olan 3 çocuk annesi Hülya Tortop ile eşi Murat Tortop arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Murat Tortop, Hülya Tortop'u karın ve göğsünden 3 bıçak darbesiyle öldürdü. Olayın ardından Tortop, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, cinayet işlediğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Hülya Tortop'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri Murat Tortop'u gözaltına alırken, suç aleti bıçağa da el konuldu.
Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Hülya Tortop'un cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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