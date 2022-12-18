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SON DAKİKA | Hatay Kırıkhan'da 4.8 büyüklüğünde deprem
https://sputniknews.com.tr/20221218/hatay-kirikhanda-48-buyuklugunde-deprem-1064729985.html
Hatay Kırıkhan'da 4.8 büyüklüğünde deprem
Hatay Kırıkhan'da 4.8 büyüklüğünde deprem
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedildi. 18.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-18T21:25+0300
2022-12-18T21:28+0300
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre, saat 21.13 sıralarında Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11.67 km derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden hissedildi.
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deprem
deprem

Hatay Kırıkhan'da 4.8 büyüklüğünde deprem

21:25 18.12.2022 (güncellendi: 21:28 18.12.2022)
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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre, saat 21.13 sıralarında Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11.67 km derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden hissedildi.
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