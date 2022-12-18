https://sputniknews.com.tr/20221218/hastanede-kirmizi-receteli-ilaclar-kayboldu-3-kisi-aciga-alindi-1064721977.html

Hastanede kırmızı reçeteli ilaçlar kayboldu: 3 kişi açığa alındı

Hastanede kırmızı reçeteli ilaçlar kayboldu: 3 kişi açığa alındı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki eczanede çoğunluğu narkotik olmak üzere birçok ilaç kayboldu. Konuya ilişkin... 18.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-18T14:37+0300

2022-12-18T14:37+0300

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Kahramanmaraş'ta hastanede narkotik ilaçlar kayboldu, 3 kişi açığa alındı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 'narkotik ilaç' olarak da bilinen kırmızı reçeteli ilaçların kaybolduğu ihbar edildi.Hastane eczanesinde çalışan Y.K. isimli personel, durumu bir mektup ile bildirdi. Başhekimliğe verdiği dilekçede Y.K., eczanede başka usulsüzlüklerin de yapıldığını öne sürdü.'İmha olmuş 2 kamyon ilaç var'Eczane sorumlularını uyardığını, bu nedenle kendisine mobbing uygulandığını belirten Y.K., dilekçesinde şu iddialarda bulundu:'Başka hastaneye satılıyor'Y.K., hastaneye ilaç veren bir ecza deposunun da usulsüzlüklerde yer aldığı iddiasında bulunduğu dilekçesinde, "B. Ecza Deposu'ndan ilaçlar gelmeden faturalar giriliyor. Bu ilaçlar; 2, 3 ve 4 ay içerisinde parça parça geliyor. Ayrıca B. Ecza Deposu'na ilaç veriyorlar. Bu ilaçlar, miada gönderilmiş gibi gösteriliyor. Ayrıca B. Ecza Deposu İlaç Takip Sistemi (İTS) bizim üzerime olan ilaçları, başka hastanelere satıyor. Aradan 1-2 ya da 3 ay geçtikten sonra ilaçları getiriyorlar. Ama ilaç takip sistemi bize kayıtlı değil" ifadelerini kullandı.'Adetleri kontrol edin'Hastanenin eczanesinde 200 narkotik ilacın eksik olduğunu da kaydeden Y.K., şunları kaydetti:Y.K.'nin iddiaları sonrası idari soruşturma başlatılıp, eczanede inceleme yapıldı. İlk incelemede çoğunluğu narkotik olmak üzere birçok ilacın yerinde olmadığı tespit edildi.Baş eczacı G.A.'nın görev yeri değiştirildi, depo sorumlusu eczacı H.A., eczane çalışanı K.S. ile ihbarda bulunan Y.K. açığa alındı.Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım da idari soruşturma başlatıldığını ve eczanede sayım yaptırdıklarını söyledi.Konunun takipçisi olacağını kaydeden Prof. Dr. Yasım, "Üniversite hastanemizde bazı ilaçların kaybolduğu hakkında söylentiler vardı, bunlar bize de geldi. Bunun üzerine eczanede sayım yaptırdık. Özellikle narkotikler ağırlıklı olmak üzere bazı ilaçların olmadığını gördük. Bunun üzerine 3 kişiyi açığa aldık, 1 kişinin de görev yeri değiştirildi. Konu hakkında idari soruşturmayı başlattık. Ayrıca savcılığa da suç duyurusunda bulunduk, adli tahkikata devam ediyorlar" dedi.

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