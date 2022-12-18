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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221218/foreign-policy-zelenskiy-bir-cumleyle-ukraynanin-felaketin-esiginde-oldugunu-ima-etti-1064729025.html
Foreign Policy: Zelenskiy bir cümleyle Ukrayna'nın felaketin eşiğinde olduğunu ima etti
Foreign Policy: Zelenskiy bir cümleyle Ukrayna'nın felaketin eşiğinde olduğunu ima etti
ABD'nin Foreign Policy (FP) dergisi, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’in Avrupa’daki sığınmacılardan ülkeye geri dönmemelerini istemesinin ülke ekonomisinin... 18.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-18T20:15+0300
2022-12-18T20:15+0300
vladimir zelenskiy
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
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Adam Tooze imzalı makalede Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Avrupa’daki sığınmacılardan ülkeye geri dönmemelerini istemesinin ülke ekonomisinin ve kritik altyapısının felaket durumda olduğunu ortaya koyduğu ifade edildi.Ukrayna'daki stratejik tesislere yönelik füze saldırılarının ülkedeki enerji altyapısının yaklaşık yüzde 50'sini devre dışı bıraktığına ve devletin mali ve ekonomik sorunlarını şiddetlendirdiğine dikkat çeken ekonomist, Ukrayna Devlet Başkanı’nın sığınmacılardan geri dönmeme çağrısının durumun ciddiyetini açık bir şekilde ortaya koyduğunu vurguladı.Tooze, “Bir ülke, yurt içinde temel altyapı hizmetlerini sağlayamadığı için vatandaşlarının yurt dışında kalmasını talep ediyorsa, bu gerçekten bir tür varoluşsal açıklamadır” ifadelerini kullandı.Ukrayna’nın savaş eylemlerinden kaynaklanan gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) kayıplarının yüzde 30-35 olduğunu değerlendiren analist, ülkeyi kaosa sürüklenmekten kurtaran şeyin sadece Batı’nın sübvansiyonları olduğunu, ancak bu desteğin de Ukrayna’nın finansal sistemin istikrar sorununu yalnızca kısmen çözebildiğini sözlerine ekledi.Tooze, “Tam olarak şu anda Ukrayna'daki ekonomik durum, sosyal durumu, özellikle bu soğuk havada, haftadan haftaya giderek daha da ciddi hale geliyor” vurgusunu yaptı.
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vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi
vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi

Foreign Policy: Zelenskiy bir cümleyle Ukrayna'nın felaketin eşiğinde olduğunu ima etti

20:15 18.12.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
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ABD'nin Foreign Policy (FP) dergisi, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’in Avrupa’daki sığınmacılardan ülkeye geri dönmemelerini istemesinin ülke ekonomisinin ve kritik altyapısının felaket durumda olduğunu ortaya koyduğunu yazdı.
Adam Tooze imzalı makalede Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Avrupa’daki sığınmacılardan ülkeye geri dönmemelerini istemesinin ülke ekonomisinin ve kritik altyapısının felaket durumda olduğunu ortaya koyduğu ifade edildi.
Ukrayna'daki stratejik tesislere yönelik füze saldırılarının ülkedeki enerji altyapısının yaklaşık yüzde 50'sini devre dışı bıraktığına ve devletin mali ve ekonomik sorunlarını şiddetlendirdiğine dikkat çeken ekonomist, Ukrayna Devlet Başkanı’nın sığınmacılardan geri dönmeme çağrısının durumun ciddiyetini açık bir şekilde ortaya koyduğunu vurguladı.
Tooze, “Bir ülke, yurt içinde temel altyapı hizmetlerini sağlayamadığı için vatandaşlarının yurt dışında kalmasını talep ediyorsa, bu gerçekten bir tür varoluşsal açıklamadır” ifadelerini kullandı.
Ukrayna’nın savaş eylemlerinden kaynaklanan gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) kayıplarının yüzde 30-35 olduğunu değerlendiren analist, ülkeyi kaosa sürüklenmekten kurtaran şeyin sadece Batı’nın sübvansiyonları olduğunu, ancak bu desteğin de Ukrayna’nın finansal sistemin istikrar sorununu yalnızca kısmen çözebildiğini sözlerine ekledi.
Tooze, “Tam olarak şu anda Ukrayna'daki ekonomik durum, sosyal durumu, özellikle bu soğuk havada, haftadan haftaya giderek daha da ciddi hale geliyor” vurgusunu yaptı.
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