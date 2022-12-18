https://sputniknews.com.tr/20221218/evlilik-teklifine-ret-cevabi-alan-genc-ayni-gun-iki-defa-kopruye-cikarak-atlamak-istedi-1064720524.html
Evlilik teklifine ret cevabı alan genç, aynı gün iki defa köprüye çıkarak atlamak istedi
Evlilik teklifine ret cevabı alan genç, aynı gün iki defa köprüye çıkarak atlamak istedi
Şanlıurfa’da evlilik teklifi ettiği kadından ret cevabı alan şahıs, aynı gün içerisinde ikinci defa aynı köprüye çıkarak intihar etmek istedi. 18.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-18T13:48+0300
2022-12-18T13:48+0300
2022-12-18T13:48+0300
türkiye
şanlıurfa
intihar girişimi
evlilik teklifi
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İddiaya göre, Birecik ilçesinde evlenme teklif eden Mehmet A., ret cevabı alınca Fırat Nehri üzerindeki Birecik Köprüsü'ne çıkarak intihar etmek istedi. Şahsın köprüye çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri, uzun süren çabanın ardından şahsı ikna edip köprüden inmesini sağladı.Köprüden indikten sonra yeniden kadının yanına giden Mehmet A., tekrar evlenme teklifinde bulundu. Bir kez daha ret cevabı alan Mehmet A., tekrar köprüye çıkarak intihar girişiminde bulundu. Aynı şahsın bir kez daha köprüye çıktığını gören vatandaşlar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri, şahsı yeniden ikna etmeye çalıştı. Polisin çabaları sonucu ikna edilen şahıs intihar etmekten vazgeçti. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.
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şanlıurfa, intihar girişimi, evlilik teklifi
şanlıurfa, intihar girişimi, evlilik teklifi
Evlilik teklifine ret cevabı alan genç, aynı gün iki defa köprüye çıkarak atlamak istedi
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Şanlıurfa’da evlilik teklifi ettiği kadından ret cevabı alan şahıs, aynı gün içerisinde ikinci defa aynı köprüye çıkarak intihar etmek istedi.
İddiaya göre, Birecik ilçesinde evlenme teklif eden Mehmet A., ret cevabı alınca Fırat Nehri üzerindeki Birecik Köprüsü'ne çıkarak intihar etmek istedi. Şahsın köprüye çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri, uzun süren çabanın ardından şahsı ikna edip köprüden inmesini sağladı.
Köprüden indikten sonra yeniden kadının yanına giden Mehmet A., tekrar evlenme teklifinde bulundu. Bir kez daha ret cevabı alan Mehmet A., tekrar köprüye çıkarak intihar girişiminde bulundu. Aynı şahsın bir kez daha köprüye çıktığını gören vatandaşlar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri, şahsı yeniden ikna etmeye çalıştı. Polisin çabaları sonucu ikna edilen şahıs intihar etmekten vazgeçti. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.