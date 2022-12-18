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Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde, bir deprem meydana geldiğini... 18.12.2022, Sputnik Türkiye
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 08.01'de merkez üssü Ege Denizi'nde, Richter ölçeğine göre yerin 11.42 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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deprem, ege, afad
deprem, ege, afad

Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

09:09 18.12.2022 (güncellendi: 09:43 18.12.2022)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2022
© AA
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde, bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 08.01'de merkez üssü Ege Denizi'nde, Richter ölçeğine göre yerin 11.42 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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