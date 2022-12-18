https://sputniknews.com.tr/20221218/ege-denizinde-41-buyuklugunde-deprem-1064716059.html
Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde, bir deprem meydana geldiğini... 18.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-18T09:09+0300
2022-12-18T09:09+0300
2022-12-18T09:43+0300
türkiye
deprem
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 08.01'de merkez üssü Ege Denizi'nde, Richter ölçeğine göre yerin 11.42 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
https://sputniknews.com.tr/20221213/canakkale-ve-cevre-illerde-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1064513352.html
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deprem, ege, afad
Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
09:09 18.12.2022 (güncellendi: 09:43 18.12.2022) Abone ol
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde, bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 08.01'de merkez üssü Ege Denizi'nde, Richter ölçeğine göre yerin 11.42 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.