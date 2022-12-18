https://sputniknews.com.tr/20221218/ege-denizinde-41-buyuklugunde-deprem-1064716059.html

Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde, bir deprem meydana geldiğini... 18.12.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

deprem

ege

afad

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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 08.01'de merkez üssü Ege Denizi'nde, Richter ölçeğine göre yerin 11.42 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

https://sputniknews.com.tr/20221213/canakkale-ve-cevre-illerde-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1064513352.html

türkiye

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