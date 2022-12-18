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Eczacıbaşı Dynavit, dünya üçüncüsü oldu
Eczacıbaşı Dynavit, dünya üçüncüsü oldu
Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Eczacıbaşı Dynavit, Gerdau Minas'ı 3-1... 18.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-18T19:17+0300
2022-12-18T19:19+0300
eczacıbaşı dynavit
spor
şampiyona
voleybol
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FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Eczacıbaşı Dynavit, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve bronz madalyanın sahibi oldu.Antalya Spor Salonu'nda oynanan maçta Eczacıbaşı Dynavit, Brezilya temsilcisi Gerdau Minas ile üçüncülük mücadelesi verdi.Voleybolseverlerin 10 bin kişilik spor salonunda yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk setini Eczacıbaşı Dynavit, 25-22 kazandı.Başa baş geçen ikinci seti 25-23 kazanan Brezilya temsilcisi durumu 1-1'e getirdi.Üçüncü sette iyi bir oyun ortaya koyan Eczacıbaşı Dynavit, 25-10'luk skorla seti kazanarak skoru 2-1 yaptı. Eczacıbaşı, dördüncü setten de 25-21'lik skorla galip gelerek karşılaşmayı 3-1 kazandı.FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı 2015 ve 2016'da kazanan Eczacıbaşı, bu skorla şampiyonayı üçüncü tamamladı.Karşılaşmanın ardından sevinç yaşayan Eczacıbaşı Dynavit sporcuları, düzenlenen tören ile bronz madalyalarını aldı.
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eczacıbaşı dynavit, şampiyona, voleybol
eczacıbaşı dynavit, şampiyona, voleybol

Eczacıbaşı Dynavit, dünya üçüncüsü oldu

19:17 18.12.2022 (güncellendi: 19:19 18.12.2022)
© İHAEczacıbaşı, dünya üçüncüsü oldu
Eczacıbaşı, dünya üçüncüsü oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2022
© İHA
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Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Eczacıbaşı Dynavit, Gerdau Minas'ı 3-1 yenerek şampiyonayı üçüncü tamamladı.
FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Eczacıbaşı Dynavit, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve bronz madalyanın sahibi oldu.
Antalya Spor Salonu'nda oynanan maçta Eczacıbaşı Dynavit, Brezilya temsilcisi Gerdau Minas ile üçüncülük mücadelesi verdi.
Voleybolseverlerin 10 bin kişilik spor salonunda yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk setini Eczacıbaşı Dynavit, 25-22 kazandı.
Başa baş geçen ikinci seti 25-23 kazanan Brezilya temsilcisi durumu 1-1'e getirdi.
Üçüncü sette iyi bir oyun ortaya koyan Eczacıbaşı Dynavit, 25-10'luk skorla seti kazanarak skoru 2-1 yaptı. Eczacıbaşı, dördüncü setten de 25-21'lik skorla galip gelerek karşılaşmayı 3-1 kazandı.
FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı 2015 ve 2016'da kazanan Eczacıbaşı, bu skorla şampiyonayı üçüncü tamamladı.
Karşılaşmanın ardından sevinç yaşayan Eczacıbaşı Dynavit sporcuları, düzenlenen tören ile bronz madalyalarını aldı.
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