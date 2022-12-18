https://sputniknews.com.tr/20221218/eczacibasi-dunya-ucuncusu-oldu-1064728140.html

Eczacıbaşı Dynavit, dünya üçüncüsü oldu

Eczacıbaşı Dynavit, dünya üçüncüsü oldu

Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Eczacıbaşı Dynavit, Gerdau Minas'ı 3-1... 18.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-18T19:17+0300

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eczacıbaşı dynavit

spor

şampiyona

voleybol

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FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Eczacıbaşı Dynavit, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve bronz madalyanın sahibi oldu.Antalya Spor Salonu'nda oynanan maçta Eczacıbaşı Dynavit, Brezilya temsilcisi Gerdau Minas ile üçüncülük mücadelesi verdi.Voleybolseverlerin 10 bin kişilik spor salonunda yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk setini Eczacıbaşı Dynavit, 25-22 kazandı.Başa baş geçen ikinci seti 25-23 kazanan Brezilya temsilcisi durumu 1-1'e getirdi.Üçüncü sette iyi bir oyun ortaya koyan Eczacıbaşı Dynavit, 25-10'luk skorla seti kazanarak skoru 2-1 yaptı. Eczacıbaşı, dördüncü setten de 25-21'lik skorla galip gelerek karşılaşmayı 3-1 kazandı.FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı 2015 ve 2016'da kazanan Eczacıbaşı, bu skorla şampiyonayı üçüncü tamamladı.Karşılaşmanın ardından sevinç yaşayan Eczacıbaşı Dynavit sporcuları, düzenlenen tören ile bronz madalyalarını aldı.

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eczacıbaşı dynavit, şampiyona, voleybol