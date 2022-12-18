https://sputniknews.com.tr/20221218/diyarbakirda-3200-yillik-formulden-elde-edilen-koku-sergilendi-1064713382.html

Diyarbakır'da 3200 yıllık formülden elde edilen koku sergilendi

Diyarbakır'da 3200 yıllık formülden elde edilen koku sergilendi

Diyarbakır'da 3200 yıllık formülden elde edilen koku ile farklı medeniyetlere ait replikalar sergilendi. 18.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-18T00:19+0300

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türkiye

diyarbakır

hasan maral

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İçkale'deki Saint George Kilisesi'nde "Kokularıyla İz Bırakan Mezopotamya Sergisi"ne katılan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ali İhsan Su, sergide yer alan 3200 yıllık formülden elde edilen "Mezopotamya kokusu" ile Roma dönemi, Asur, Babil, Sümer ve Mısır medeniyetlerine ait koku şişeleri ve kaplarının replikalarını inceledi.Su, burada yaptığı konuşmada, dünya ticaretinde kokunun önemli bir yere sahip olduğunu, elde edilen kokunun ticarileşmesi ve markalaşmasının gerektiğini belirtti.GAP Bölgesel Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral ise bölgedeki zengin bitki örtüsünden esinlenerek üretilmiş olan kokuların son derece kıymetli olduğunu belirtti.Turizmin geliştirilmesi için önemli adımlar attıklarını dile getiren Maral, "Şunu fark ettik. İz bırakan, hafızada kalan bazı hususlar ön plana çıkıyor ve koku da bunlardan birisi. Kokunun turistik boyutunu, tarihten gelen derinliğini, zenginliğini paydaşlarımızla çalışacağız" diye konuştu.Koku Kültürü ve Turizmi Derneği Başkan Yardımcısı Bihter Türkan Ergül de, kazılarda elde edilen replikalar, koku şişeleri ile içerisinde bulunan bitkilerle çağa uygun kokuları uyarladıklarını dile getirdi.Ergül, "Burada 3200 yıllık kokuya ulaşma şansına nail olduk ve koklayacağız" dedi.Bihter Türkan Ergül, Vali Su'ya 3200 yıllık formülden elde edilen kokuyu hediye etti.Etkinlik, serginin açılışıyla sona erdi.

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