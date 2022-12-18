https://sputniknews.com.tr/20221218/cumhurbaskani-erdogandan-kilicdarogluna-sen-once-gel-diyarbakir-anneleri-ile-helalles--1064730660.html

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sen önce gel Diyarbakır Anneleri ile helalleş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sen önce gel Diyarbakır Anneleri ile helalleş

'Türkiye Yüzyılı-Değerlerin Yüzyılı' programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. CHP liderine seslenen... 18.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-18T22:13+0300

2022-12-18T22:13+0300

2022-12-18T22:22+0300

recep tayyip erdoğan

politika

kemal kılıçdaroğlu

türkiye

türkiye yüzyılı

2023

mardin

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir otelde düzenlenen, 'Türkiye Yüzyılı-Değerlerin Yüzyılı' programında yaptığı konuşmada, binlerce yıllık tarihiyle medeniyetler havzası olan Mardin'in Türkiye'nin adeta bir özeti olduğunu söyledi.Türk, Kürt, Arap, Süryani, Ezidi'nin bir arada yaşadığı Mardin'in, İstanbul ve Hatay ile birlikte hoşgörü başkentlerinden biri olduğunu aktaran Erdoğan, aynı şekilde, Anadolu'nun dört bir yanında, farklı mezheplerden Hristiyan ve Musevi vatandaşların da huzur içinde hayatlarını sürdürdüğünü belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:'İnancımızın aydınlık yüzü olmaya devam edecektir'Cumhurbaşkanı Erdoğan, batılı ülkeler başta olmak üzere dünyada tahammülsüzlük artarken Mardin'in bir barış ve huzur şehri olarak tüm insanlığa örnek teşkil ettiğini dile getirdi.Onca gelişmişliğe rağmen halen insanı, dilinden, dininden, renginden kültüründen dolayı ötekileştirenlerin Mardin'den alacağı çok ders olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:"Lafa gelince sürekli insan hak ve özgürlüklerinden dem vurup, kendileri dışında kimseye hayat hakkı tanımayanları buradaki hoşgörü ikliminden ibret almaya davet ediyorum. Güya, din adına ibadethanelere saldıran gözü dönmüş canilerin de vahşi eylemlerine bahane aramak yerine Mardin'in temsil ettiği insani ve İslami değerlere iyi bakması gerekiyor. Mardin, bizim inancımızda ve medeniyetimizde insan onuruna, hayatına, din ve vicdan hürriyetine verilen önemin tarih ve estetikle yoğrulmuş, mücessem sembolüdür. Ne İslam'ı kendi aşırılıklarına maske yapanlar ne de bunlar üzerinden Müslümanlara husumet besleyenler bu hakikati değiştirebilecektir. Mardin, asırlardır olduğu gibi bugün ve yarın da inancımızın aydınlık yüzü olmaya devam edecektir."'Bu toprakların üzerindeki her şeyi bizler birlikte inşa ettik'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu şehirden aldıkları ilhamla, ülkede, bölgede ve dünyada 'önce insan', 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' demeyi, mazlumların ve mağdurların umudu olmayı sürdüreceklerini belirtti. Erdoğan, şöyle konuştu:Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, hala bu topraklarla ve bu toprakların değerleriyle gönül bağı olan herkese, kucaklarının da kalplerinin de sonuna kadar açık olduğunu dile getirdi.Anadolu'nun mümbit ve şefkatli kollarının herkesi sarıp sarmalamaya, yaşatmaya yeterli olduğunu söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:"Edirne'den Kars'a, Trabzon'dan Hatay'a hala bu ortak ve kadim tarihin sayısız mimari eserine, kültür varlığına, bestesine, türküsüne şahit oluyorsak eğer, geleceğimizi de beraberce kurabiliriz demektir. Türkiye Yüzyılı, bu vatan toprakları üzerinde hayatını sürdüren, ona sadakatle bağlı olan, geleceğini burada gören her bir insanımızın yüzyılıdır.""Sen önce gel Diyarbakır Anneleriyle helalleş"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un köken ve inanç bakımından en zengin muhitlerinin birinde doğup, büyüdüğünü belirterek, beraber büyüdüğü arkadaşlarını sadece insan olarak gördüklerini, hiçbirinin inancına ve kökenine bakmadıklarını anlattı. Erdoğan, şöyle devam etti:"Şimdi birileri, 'helalleşmeye' gelecekmiş. Sen önce helalleşmeye gideceksen, gel Diyarbakır Anneleriyle helalleş. Eğer helalleşmeye geleceksen, önce 10, 11, 12, 13, 14, 15 yaşındaki kızları Kandil'e kaçıranlar var ya onlarla kol kola gezmeyi bırak, onlarla beraber olmayı bırak. Bir taraftan onlarla dirsek temasında olacaksın, bir taraftan onlarla beraber seçime girmenin hazırlığında olacaksın, bir taraftan altılı masanın altına da onları sokmaya çalışacaksın. Bu nasıl helalleşme? Kimi aldatıyorsun? Kimi kandırdığını zannediyorsun? Bu millet artık bunları yutmaz ve 2023 bunun cevabı olacak."Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu üstlendikleri günden beri, milletle hep gönül diliyle konuşabilmeyi, bu birikim ve tecrübeye borçlu olduklarını dile getiren Erdoğan, insanları sadece Allah için sevdiklerini vurguladı."Üstünlük ancak takva ile olur"Üstünlüğün, kimsenin etnik kimliğiyle değil, ancak takva ile olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:Kendisini dinleyen gençlerin sevgi gösterisinde bulunması üzerine Erdoğan, "İnanıyorum ki bu gençlik 2023'te sandıkları çökertecek ve biz, gençlerimizle, kadınlarımızla, ana kademeyle gümbür gümbür geliyoruz ve geleceğiz." dedi.'Örnek bir Türkiye var'Hangi inanca, kültüre, kökene mensup olursa olsun, 85 milyonun tüm fertlerini samimiyetle bağırlarına bastıklarını dile getiren Erdoğan, "Yasakların değil, tüm vatandaşlarımızın inancını özgürce yaşayabildiği, kendini özgürce ifade edebildiği bir Türkiye'yi inşa etmeye çalıştık" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda tüm dünyada, altyapısıyla, üstyapısıyla örnek bir Türkiye olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:Eski Türkiye'nin inkarcı, dışlayıcı, hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı, nobran yaklaşımını tüm izleriyle ortadan kaldırmak için çalıştıklarını aktaran Erdoğan, "Bunun yerine, devlet-vatandaş ilişkisinde daha kucaklayıcı, daha kapsayıcı, daha saygılı bir bakış açısını ikame ettik" dedi.'Dini ve kültürel mirasın korunması için çalışmalar yaptık'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gayrimüslim vatandaşların dini vecibelerini yerine getirebilmelerine yönelik yapılanlar ile dini ve kültürel mirasın korunması için yaptıkları çalışmaları hatırlattı.Cemaat vakıfları konusunda 2003 ve 2008'de kabul edilen yasal değişikliklerle önemli iyileştirmeler gerçekleştirdiklerini anlatan Erdoğan, bu kapsamda şimdiye kadar 1015'ten fazla araziyi ve 21'den fazla taşınmaz malı gayrimüslim cemaatlere ait kurumlara devrettiklerini belirtti.Erdoğan, sadece Mardin'de dört ayrı Süryani vakfını, 55 taşınmazın mülkiyetine yeniden kavuşturduklarını, Ermeni Cemaati Vakfına iade edilen gayrimenkullerin sayısının 400'ü aştığını söyledi.Batman Gercüş'te 100 yıldır ibadete kapalı olan Aziz Aho Manastırı'nın, restorasyonunu yaparak, 2018'de yeniden hizmete girmesini temin ettiklerini kaydeden Erdoğan, Trabzon Sümela Manastırı'nda 95 yılın ardından yeniden ibadet yapılabilmesini sağladıklarını aktardı.Van Akdamar Kilisesi'ni, 2010'daki restorasyonun ardından kullanıma açtıklarını da anımsatan Erdoğan, bunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesinden ödeyerek gerçekleştirdiklerini ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın en büyük sinagogu Edirne Büyük Sinagogu'nu 46 yıl sonra restore ederek Yahudi vatandaşların hizmetine sunduklarını anlattı.Erdoğan, aralarında Aya Yorgi Kilisesi, bölücü örgütün saldırıları sonucu zarar gören Surp Giragos ve Mar Petyun Keldani kiliselerinin de bulunduğu 100'den fazla kilise ve sinagogu restore ederek, tekrar ibadete açılmasını sağladıklarını da bildirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, gayrimüslim vatandaşların dini vecibelerini yerine getirebilmelerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, yeni kiliselerin inşa edilebilmesi için bütçe ayırdıklarını söyledi.Erdoğan, 2012'de 50 yıllık bir Rum Yayınevinin faaliyete başladığını, Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresindeki kilise ve sinagog gibi ibadethanelerin azınlık vakıflarına bedelsiz tahsisine imkan sağladıklarını anlattı.İstanbul Taksim'deki Kutsal Kalp Kilisesi'nin, Süryani Katolik Kilisesi Vakfı'na 49 yıllığına bedelsiz tahsis edildiğini anımsatan Erdoğan, Hatay'daki Mar Yuhanna Kilisesi'nin de Arsuz Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı'na yine bedelsiz verildiğini aktardı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artuklu Üniversitesi bünyesinde, yaşayan diller alanında lisansüstü eğitim, öğretim, bilimsel çalışma ve uygulama yapılacak bir enstitü kurduklarını, Edebiyat Fakültesi'nde, Kürtçe ve Süryanice ile ilgili bölümleri faaliyete geçirdiklerini ifade etti.Gayrimüslim vatandaşların hak ve hukukunu koruyacak, ibadet özgürlüklerini genişletecek tarihi pek çok adım attıklarını, bundan sonra da 85 milyon için çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:'Özgürce yaşadığımız bu vatan, hepimizin ortak çatısıdır'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, tüm vatandaşlarına sahip çıkacak, onlara hak ve imkanları sağlayacak öz güvene sahip olduğunu vurguladı. Bunun son örneğinin, geçen aylarda hayata geçirilen Alevi Bektaşi vatandaşlarla ilgili düzenlemeler olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin gelecek asrına yön verecek Türkiye Yüzyılı vizyonunun, bu hassasiyetle şekillendiğini söyledi.Önümüzdeki asrı, Mardin gibi dünya miras listesine giren şehirlerin tamamını hak ettikleri seviye ulaştıkları bir yüzyıla dönüştürmekte kararlı olduklarını dile getiren Erdoğan, "Bu kadim şehirlerimizin dokusundaki kültürel zenginlik, kültür ekonomisi üzerinden şehrin zenginliğinin ve refahının artmasına katkıda bulunacaktır" diye konuştu.'Daha yeni yeni oteller inşa ederek, burayı çok daha farklı hale getireceğiz'Mardin'e bu yıl gelen ziyaretçi sayısının 3 milyon olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu ne demek, şu anda Mardin bir çekim alanı oluşturuyor. Artık oteller falan yetmiyor, daha yeni yeni oteller inşa ederek, burayı çok daha farklı bir hale getireceğiz. Kültür geliştirme ajanslarıyla bu potansiyeli hayata geçirecek ilk adımı atıyoruz" dedi.Mardin'de 3 bin yıldır gümüşü ilmik ilmik işleyen Süryani telkari ustalarının maharetlerini dünyaya tanıtacaklarını da belirten Erdoğan, "Kuşaklar boyunca mimarinin zirvesi sayılan eserler tasarlayan ve inşa eden sanatçılarımızı yeniden dünyaya mal edeceğiz" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık taş ustası kalmadığını söyleyen bir Mardin taş ustasına, "Ustam, sen yeni ustalar yetiştireceksin" dediğini aktardı.Mardin'in taş ustacılığının sıradan bir olay olmadığını belirten Erdoğan, "Valimize de takıldık ve 'Buraya Mardin taşıyla öyle bir kültür merkezi yap ki toplantılarımızı artık o merkezde yapalım.' dedik. Bunun adımını da atmamız lazım. Binlerce yıldır bu topraklara değer katan kadim inançların günümüzdeki temsilcilerinin zengin mirasını, insanlığın ortak hafızasına inşallah kazandıracağız" diye konuştu.Coğrafyanın binlerce yıllık emanetine hep beraber sahip çıkacaklarını, 'yarın değil, hemen şimdi' diyerek Türkiye Yüzyılına beraber yürüyeceklerini söyleyen Erdoğan, "Türkiye Yüzyılımızın vizyonunun başlıklarından biri olan değerler yüzyılının yaşadığı ve yaşatıldığı yer Mardin, bizim hem ilham kaynağımız hem yol arkadaşımız olacaktır" ifadelerini kullandı.'Türkiye Yüzyılı vizyonun etrafında kenetlenmeye davet ediyorum'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere, tarihi ve kültürü iyi öğrenmeleri, değerlere kalpleriyle sahip çıkmaları tavsiyesinde de bulunarak, şöyle devam etti:Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tayfun füzesinin menzili 560 kilometre olarak açıklandı. Geçen hafta görüştüm. Dediler ki, 1000 kilometreyi yakalayacağız" ifadelerini kullandı.Erdoğan, "(Türkmen gazının Türkiye'ye taşınması) Türkmenistan'dan, özellikle Azerbaycan üzerinden böyle bir doğal gazın ülkemize gelmesi bizi çok daha rahatlatacaktır" dedi.

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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, türkiye, türkiye yüzyılı, 2023, mardin