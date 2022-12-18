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https://sputniknews.com.tr/20221218/cumhurbaskani-erdogan-katarin-baskenti-dohaya-gitti-1064720774.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'ya gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'ya gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine, 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'ne katılmak üzere... 18.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-18T13:55+0300
2022-12-18T13:55+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
katar
2022 dünya kupası
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Atatürk Havalimanı'ndan özel uçak 'TC-CAN' ile TSİ 13.30'da başkent Doha'ya hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve bazı ilgililerce uğurlandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Doha'ya gitti.
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recep tayyip erdoğan, katar, 2022 dünya kupası
recep tayyip erdoğan, katar, 2022 dünya kupası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'ya gitti

13:55 18.12.2022
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine, 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'ne katılmak üzere Doha'ya gitti.
Atatürk Havalimanı'ndan özel uçak 'TC-CAN' ile TSİ 13.30'da başkent Doha'ya hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve bazı ilgililerce uğurlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Doha'ya gitti.
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