https://sputniknews.com.tr/20221218/cumhurbaskani-erdogan-katarda-elon-musk-ile-gorustu-1064734097.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da Elon Musk ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da Elon Musk ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası final maçında Arjantin ile Fransa maçını izledi. Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon... 18.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-18T23:07+0300

2022-12-18T23:07+0300

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spor

recep tayyip erdoğan

elon musk

katar

görüşme

2022 dünya kupası

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın ev sahipliğinde Lusail Stadyumu'nda düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası final maçında Arjantin ile Fransa maçını izledi. Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk ile bir süre sohbet etti.Cumhurbaşkanı, Hırvatistan eski Cumhurbaşkanlarından Kolinda Grabar Kitarovic'le de bir süre görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Doha'da bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20221218/cumhurbaskani-erdogandan-kilicdarogluna-sen-once-gel-diyarbakir-anneleri-ile-helalles--1064730660.html

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recep tayyip erdoğan, elon musk, katar, görüşme, 2022 dünya kupası