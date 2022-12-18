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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da Elon Musk ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da Elon Musk ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası final maçında Arjantin ile Fransa maçını izledi. Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon... 18.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-18T23:07+0300
2022-12-18T23:38+0300
spor
recep tayyip erdoğan
elon musk
katar
görüşme
2022 dünya kupası
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın ev sahipliğinde Lusail Stadyumu'nda düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası final maçında Arjantin ile Fransa maçını izledi. Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk ile bir süre sohbet etti.Cumhurbaşkanı, Hırvatistan eski Cumhurbaşkanlarından Kolinda Grabar Kitarovic'le de bir süre görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Doha'da bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20221218/cumhurbaskani-erdogandan-kilicdarogluna-sen-once-gel-diyarbakir-anneleri-ile-helalles--1064730660.html
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recep tayyip erdoğan, elon musk, katar, görüşme, 2022 dünya kupası
recep tayyip erdoğan, elon musk, katar, görüşme, 2022 dünya kupası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da Elon Musk ile görüştü

23:07 18.12.2022 (güncellendi: 23:38 18.12.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası final maçında Arjantin ile Fransa maçını izledi. Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile bir süre sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası final maçında Arjantin ile Fransa maçını izledi. Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile bir süre sohbet etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası final maçında Arjantin ile Fransa maçını izledi. Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile bir süre sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın ev sahipliğinde Lusail Stadyumu'nda düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası final maçında Arjantin ile Fransa maçını izledi.
Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk ile bir süre sohbet etti.
Cumhurbaşkanı, Hırvatistan eski Cumhurbaşkanlarından Kolinda Grabar Kitarovic'le de bir süre görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Doha'da bulunuyor.
'Türkiye Yüzyılı-Değerlerin Yüzyılı' programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. CHP liderine seslenen Erdoğan, Sen önce helalleşmeye gideceksen, gel Diyarbakır Anneleri ile helalleş. Eğer geleceksen, önce 14-15 yaşındaki kızları Kandil'e kaçıranlar var ya onlarla kol kola gezmeyi bırak dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2022
POLİTİKA
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sen önce gel Diyarbakır Anneleri ile helalleş
22:13
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