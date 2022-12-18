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Çin'de şehirler arası ulaşımda Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılıyor
Çin'de şehirler arası ulaşımda Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılıyor
Çin'de, Kovid-19 politikasındaki yön değişikliğinin yeni bir işareti olarak şehirler arası seyahat kısıtlamaları ve kontrollerinin kaldırılacağı bildirildi. 18.12.2022, Sputnik Türkiye
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2022-12-18T23:49+0300
koronavirüs
çin
çin halk cumhuriyeti
kovid-19
toplu taşıma
kısıtlama
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Çin Ulaştırma Bakanlığı, yerel yönetimlere gönderdiği talimatta, bölgeler ve şehirler arası seyahat eden yolculara sağlık kodu ve test sonucu bildirme, varışta test ve kimlik kaydı gibi kısıtlayıcı tedbir ve kontrollerin uygulanmasına son verilmesini istedi.Bakanlık, ayrıca, salgın tedbirleri nedeniyle durdurulan ulaştırma hizmetlerinin derhal yeniden başlatılması talimatını verdi.Devlet Konseyine bağlı Müşterek Salgın Koruma ve Kontrol Mekanizması, 7 Aralık'ta Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasında yeni yaklaşımı duyurmuş; geniş çaplı kapanma, merkezi karantina, toplu testler ve seyahat kısıtlamalarının terk edilmesi gerektiğini bildirmişti.Yeni yaklaşım, Çin'in 'sıfır vaka' olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerinde değişime gideceğinin en güçlü işareti olmuştu.Karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyordu.Çoğu ülke virüsle belirli bir uyum içinde yaşamaya, hayatın akışını ve ekonomik faaliyetleri aksatacak kontrol tedbirlerinden kaçınmaya yönelik stratejileri benimserken, Çin'de salgının başından beri başvurulan kısıtlayıcı tedbirler sürdürülüyordu.
https://sputniknews.com.tr/20221215/koronaviruste-yeni-hasta-profili-kronik-grip-hastalarin-cogu-bir-gun-iyi-bir-gun-kotu--1064613950.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, kovid-19, toplu taşıma, kısıtlama
çin, çin halk cumhuriyeti, kovid-19, toplu taşıma, kısıtlama

Çin'de şehirler arası ulaşımda Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılıyor

23:49 18.12.2022
© AAÇin - Koronavirüs - Kovid-19
Çin - Koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2022
© AA
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Çin'de, Kovid-19 politikasındaki yön değişikliğinin yeni bir işareti olarak şehirler arası seyahat kısıtlamaları ve kontrollerinin kaldırılacağı bildirildi.
Çin Ulaştırma Bakanlığı, yerel yönetimlere gönderdiği talimatta, bölgeler ve şehirler arası seyahat eden yolculara sağlık kodu ve test sonucu bildirme, varışta test ve kimlik kaydı gibi kısıtlayıcı tedbir ve kontrollerin uygulanmasına son verilmesini istedi.
Bakanlık, ayrıca, salgın tedbirleri nedeniyle durdurulan ulaştırma hizmetlerinin derhal yeniden başlatılması talimatını verdi.
Devlet Konseyine bağlı Müşterek Salgın Koruma ve Kontrol Mekanizması, 7 Aralık'ta Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasında yeni yaklaşımı duyurmuş; geniş çaplı kapanma, merkezi karantina, toplu testler ve seyahat kısıtlamalarının terk edilmesi gerektiğini bildirmişti.
Yeni yaklaşım, Çin'in 'sıfır vaka' olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerinde değişime gideceğinin en güçlü işareti olmuştu.
Karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyordu.
Çoğu ülke virüsle belirli bir uyum içinde yaşamaya, hayatın akışını ve ekonomik faaliyetleri aksatacak kontrol tedbirlerinden kaçınmaya yönelik stratejileri benimserken, Çin'de salgının başından beri başvurulan kısıtlayıcı tedbirler sürdürülüyordu.
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