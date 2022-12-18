https://sputniknews.com.tr/20221218/canakkale-ve-erzurumda-deprem-1064719988.html
Çanakkale ve Erzurum'da deprem
Çanakkale ve Erzurum'da deprem
AFAD verilerine göre Çanakkale'de 3.8, Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. 18.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-18T13:26+0300
2022-12-18T13:26+0300
2022-12-18T13:45+0300
türkiye
deprem
erzurum
çanakkale
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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AFAD verilerine göre Çanakkale Ayvacık ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.09'da meydana gelen depremin derinliği 7,25 kilometre olarak ölçüldü.AFAD verilerine göre saat 11.57'de merkez üssü Erzurum Aşkale olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.21 kilometre olarak ölçüldü.
https://sputniknews.com.tr/20221218/ege-denizinde-41-buyuklugunde-deprem-1064716059.html
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deprem, erzurum, çanakkale, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem, erzurum, çanakkale, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
Çanakkale ve Erzurum'da deprem
13:26 18.12.2022 (güncellendi: 13:45 18.12.2022) Abone ol
AFAD verilerine göre Çanakkale'de 3.8, Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD verilerine göre Çanakkale Ayvacık ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.09'da meydana gelen depremin derinliği 7,25 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD verilerine göre saat 11.57'de merkez üssü Erzurum Aşkale olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.21 kilometre olarak ölçüldü.