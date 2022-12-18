https://sputniknews.com.tr/20221218/canakkale-ve-erzurumda-deprem-1064719988.html

Çanakkale ve Erzurum'da deprem

Çanakkale ve Erzurum'da deprem

AFAD verilerine göre Çanakkale'de 3.8, Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. 18.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-18T13:26+0300

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türkiye

deprem

erzurum

çanakkale

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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AFAD verilerine göre Çanakkale Ayvacık ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.09'da meydana gelen depremin derinliği 7,25 kilometre olarak ölçüldü.AFAD verilerine göre saat 11.57'de merkez üssü Erzurum Aşkale olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.21 kilometre olarak ölçüldü.

https://sputniknews.com.tr/20221218/ege-denizinde-41-buyuklugunde-deprem-1064716059.html

türkiye

erzurum

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deprem, erzurum, çanakkale, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)