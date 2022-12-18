https://sputniknews.com.tr/20221218/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-bilginden-asgari-ucret-aciklamasi-1064718426.html

Bakan Bilgin: Salı günü asgari ücret görüşmesinde ortak bir uzlaşma sağlanacağına inanıyorum

Bakan Bilgin: Salı günü asgari ücret görüşmesinde ortak bir uzlaşma sağlanacağına inanıyorum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret görüşmelerine ilişkin konuştu. Bilgin, "Salı günü asgari ücret görüşmesinde ortak bir uzlaşma... 18.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-18T12:05+0300

2022-12-18T12:05+0300

2022-12-18T12:23+0300

ekonomi

asgari ücret

vedat bilgin

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını salı günü gerçekleştirecek.Görüşmelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi.Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nı ziyaretinde konuşan Bilgin, "Salı günü asgari ücret görüşmesinde ortak bir uzlaşma sağlanacağına inanıyorum. Emekçileri enflasyon baskısından kurtaracak bir ücret seviyesinin ve işverenlerin ödeyebileceği bir ücret seviyesinin olması. İşletmeleri ayakta tutacak, işçimize rahat nefes aldıracak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 7 Aralık'ta birinci, 14 Aralık'ta ikinci toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını salı günü saat 14.00'te gerçekleştirecek.

https://sputniknews.com.tr/20221217/bakan-bilgin-sali-gunu-asgari-ucretin-muzakeresinde-uzlasmaya-varacagiz-1064701250.html

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asgari ücret, vedat bilgin, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı