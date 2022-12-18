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SON DAKİKA | Bakan Bilgin: Salı günü asgari ücret görüşmesinde ortak bir uzlaşma sağlanacağına inanıyorum
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Bakan Bilgin: Salı günü asgari ücret görüşmesinde ortak bir uzlaşma sağlanacağına inanıyorum
Bakan Bilgin: Salı günü asgari ücret görüşmesinde ortak bir uzlaşma sağlanacağına inanıyorum
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret görüşmelerine ilişkin konuştu. Bilgin, "Salı günü asgari ücret görüşmesinde ortak bir uzlaşma... 18.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-18T12:05+0300
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ekonomi
asgari ücret
vedat bilgin
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını salı günü gerçekleştirecek.Görüşmelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi.Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nı ziyaretinde konuşan Bilgin, "Salı günü asgari ücret görüşmesinde ortak bir uzlaşma sağlanacağına inanıyorum. Emekçileri enflasyon baskısından kurtaracak bir ücret seviyesinin ve işverenlerin ödeyebileceği bir ücret seviyesinin olması. İşletmeleri ayakta tutacak, işçimize rahat nefes aldıracak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 7 Aralık'ta birinci, 14 Aralık'ta ikinci toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını salı günü saat 14.00'te gerçekleştirecek.
https://sputniknews.com.tr/20221217/bakan-bilgin-sali-gunu-asgari-ucretin-muzakeresinde-uzlasmaya-varacagiz-1064701250.html
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asgari ücret, vedat bilgin, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
asgari ücret, vedat bilgin, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

Bakan Bilgin: Salı günü asgari ücret görüşmesinde ortak bir uzlaşma sağlanacağına inanıyorum

12:05 18.12.2022 (güncellendi: 12:23 18.12.2022)
© AAÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2022
© AA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret görüşmelerine ilişkin konuştu. Bilgin, "Salı günü asgari ücret görüşmesinde ortak bir uzlaşma sağlanacağına inanıyorum" dedi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını salı günü gerçekleştirecek.
Görüşmelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi.
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nı ziyaretinde konuşan Bilgin, "Salı günü asgari ücret görüşmesinde ortak bir uzlaşma sağlanacağına inanıyorum. Emekçileri enflasyon baskısından kurtaracak bir ücret seviyesinin ve işverenlerin ödeyebileceği bir ücret seviyesinin olması. İşletmeleri ayakta tutacak, işçimize rahat nefes aldıracak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 7 Aralık'ta birinci, 14 Aralık'ta ikinci toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını salı günü saat 14.00'te gerçekleştirecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
EKONOMİ
Bakan Bilgin: Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız
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