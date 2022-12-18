https://sputniknews.com.tr/20221218/bozcaada-ve-gokceadaya-feribot-seferlerine-firtina-engeli-1064722436.html

Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına engeli

Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına engeli

Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında 19-20 Aralık'ta yapılması planlanan feribot seferleri, olası fırtına nedeniyle iptal edildi. 18.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-18T14:48+0300

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türkiye

gökçeada

bozcaada

feribot

iptal

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Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın ve 20 Aralık Salı günü bölgede beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında sefer yapılamayacak.Diğer güzergahlarda deniz ulaşımının tarifeye göre süreceği belirtildi.

türkiye

gökçeada

bozcaada

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gökçeada, bozcaada, feribot, iptal