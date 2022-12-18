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https://sputniknews.com.tr/20221218/bozcaada-ve-gokceadaya-feribot-seferlerine-firtina-engeli-1064722436.html
Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına engeli
Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına engeli
Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında 19-20 Aralık'ta yapılması planlanan feribot seferleri, olası fırtına nedeniyle iptal edildi. 18.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-18T14:48+0300
2022-12-18T14:48+0300
türkiye
gökçeada
bozcaada
feribot
iptal
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Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın ve 20 Aralık Salı günü bölgede beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında sefer yapılamayacak.Diğer güzergahlarda deniz ulaşımının tarifeye göre süreceği belirtildi.
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gökçeada, bozcaada, feribot, iptal
gökçeada, bozcaada, feribot, iptal

Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına engeli

14:48 18.12.2022
© AAferibot - iptal - fırtına
feribot - iptal - fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2022
© AA
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Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında 19-20 Aralık'ta yapılması planlanan feribot seferleri, olası fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın ve 20 Aralık Salı günü bölgede beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında sefer yapılamayacak.
Diğer güzergahlarda deniz ulaşımının tarifeye göre süreceği belirtildi.
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