https://sputniknews.com.tr/20221218/bireysel-donusum-uzmani-guner-yeniden-dogmayi-ogrenebiliyorsaniz-olmeyi-de-ogrenebilirsiniz-1064757543.html

Bireysel dönüşüm uzmanı Güner: Yeniden doğmayı öğrenebiliyorsanız ölmeyi de öğrenebilirsiniz

Bireysel dönüşüm uzmanı Güner: Yeniden doğmayı öğrenebiliyorsanız ölmeyi de öğrenebilirsiniz

Bireysel dönüşüm uzmanı Güner, “Yeniden doğmayı öğrenebiliyorsanız o zaman ölmeyi de öğrenebilirsiniz. Ölmeyi öğrenmek gerçekten bir sanat. Ölmeyi öğrenmeden... 18.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-18T23:49+0300

2022-12-18T23:49+0300

2022-12-19T15:50+0300

gündem dişi

uzman

kitap

dönüşüm

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Bireysel dönüşüm uzmanı Güner: Yeniden doğmayı öğrenebiliyorsanız ölmeyi de öğrenebilirsiniz Bireysel dönüşüm uzmanı Güner: Yeniden doğmayı öğrenebiliyorsanız ölmeyi de öğrenebilirsiniz

Bireysel dönüşüm uzmanı Ünal Güner, son kitabı ‘Yolcu’yla Radyo Sputnik’te yayınlanan Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.Zen Felsefesi ve Kültürü, Uzakdoğu Tıbbı, manyetizm, doğanın ve bedenin ritmi gibi konularda eğitim alan Güner, “İnsanın varlığı, özü kendisine yardıma hazır. Biz istiyorsak manevi olarak da içsel öğretilerden geçebiliyoruz. Doğru soruyu sorabilmek ve ihtiyaçlarımızı tespit edebilmek çok önemli” dedi.“İlk başlarda, sadece bedensel ve fiziksel özelliklerimi geliştirdiğimi düşünürken, aslında duygusal ve ruhsal esneklik eğitiminin içerisinde buldum kendimi” diyen Güner şöyle konuştu:Beden terapileriyle ilgili fizyoterapistlere, farklı spor alanlarındaki eğitmenlere manyetizm ve manuel terapi eğitimleri verirken, birçok farklı branştan kişi ve gruplara da nefes ve hipnoterapi çalışmaları yapan Güner, “Yeniden doğmayı öğrenebiliyorsanız o zaman ölmeyi de öğrenebilirsiniz. Ölmeyi öğrenmek gerçekten bir sanat. Ölmeyi öğrenmeden alışkanlıklarımız ve bağımlılıklarımızla vedalaşamıyoruz. Bu durumda ölmeden, ölmeyi öğrenmenin kıymeti ortaya çıkıyor” dedi.‘Eski bilgilerinde demir atıp kalanlar kendilerini yobazlaştırırlar’Güner, şöyle devam etti:

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2022

Serhat Sarısözen https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg

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uzman, kitap, dönüşüm, аудио