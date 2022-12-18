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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221218/belgorod-bolgesinde-hava-savunma-sistemleri-calisti-bir-kisi-hayatini-kaybetti-8-kisi-yaralandi-1064724301.html
Belgorod Bölgesi’nde hava savunma sistemleri çalıştı: Bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı
Belgorod Bölgesi’nde hava savunma sistemleri çalıştı: Bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı
Belgorod Bölgesinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiği, bir kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise yaralandığı bildirildi. 18.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-18T16:10+0300
2022-12-18T16:10+0300
ukrayna krizi
belgorod
hava savunma sistemi
saldırı
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Belgorod kent yönetiminden yapılan açıklamaya göre hava savunma sistemleri devreye girdi, bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı, yaralılardan 7’sine hastanede müdahale ediliyor.Daha önce Sputnik muhabiri, yerel saatle 13.00 sularında (TSİ ile aynı) Belgorod semalarında 10’a yakın patlama sesinin duyulduğunu bildirmişti.Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, hayatını kaybeden kişinin Tambov’dan gelen ve tavuk çiftliği inşaatında çalışan bir işçi olduğu bilgisini verdi.
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belgorod, hava savunma sistemi, saldırı
belgorod, hava savunma sistemi, saldırı

Belgorod Bölgesi’nde hava savunma sistemleri çalıştı: Bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

16:10 18.12.2022
© RTBelgorod Bölgesi’nde hava savunma sistemleri çalıştı: Bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı
Belgorod Bölgesi’nde hava savunma sistemleri çalıştı: Bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2022
© RT
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Belgorod Bölgesinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiği, bir kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Belgorod kent yönetiminden yapılan açıklamaya göre hava savunma sistemleri devreye girdi, bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı, yaralılardan 7’sine hastanede müdahale ediliyor.
Daha önce Sputnik muhabiri, yerel saatle 13.00 sularında (TSİ ile aynı) Belgorod semalarında 10’a yakın patlama sesinin duyulduğunu bildirmişti.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, hayatını kaybeden kişinin Tambov’dan gelen ve tavuk çiftliği inşaatında çalışan bir işçi olduğu bilgisini verdi.
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