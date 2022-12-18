https://sputniknews.com.tr/20221218/belgorod-bolgesinde-hava-savunma-sistemleri-calisti-bir-kisi-hayatini-kaybetti-8-kisi-yaralandi-1064724301.html

Belgorod Bölgesi’nde hava savunma sistemleri çalıştı: Bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

Belgorod Bölgesi’nde hava savunma sistemleri çalıştı: Bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

Belgorod Bölgesinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiği, bir kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise yaralandığı bildirildi. 18.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-18T16:10+0300

2022-12-18T16:10+0300

2022-12-18T16:10+0300

ukrayna krizi

belgorod

hava savunma sistemi

saldırı

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Belgorod kent yönetiminden yapılan açıklamaya göre hava savunma sistemleri devreye girdi, bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı, yaralılardan 7’sine hastanede müdahale ediliyor.Daha önce Sputnik muhabiri, yerel saatle 13.00 sularında (TSİ ile aynı) Belgorod semalarında 10’a yakın patlama sesinin duyulduğunu bildirmişti.Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, hayatını kaybeden kişinin Tambov’dan gelen ve tavuk çiftliği inşaatında çalışan bir işçi olduğu bilgisini verdi.

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2022

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belgorod, hava savunma sistemi, saldırı