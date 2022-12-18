https://sputniknews.com.tr/20221218/belgorod-bolgesinde-hava-savunma-sistemleri-calisti-bir-kisi-hayatini-kaybetti-8-kisi-yaralandi-1064724301.html
Belgorod Bölgesi’nde hava savunma sistemleri çalıştı: Bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı
Belgorod Bölgesi’nde hava savunma sistemleri çalıştı: Bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı
Belgorod Bölgesinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiği, bir kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise yaralandığı bildirildi. 18.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-18T16:10+0300
2022-12-18T16:10+0300
2022-12-18T16:10+0300
ukrayna krizi
belgorod
hava savunma sistemi
saldırı
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Belgorod kent yönetiminden yapılan açıklamaya göre hava savunma sistemleri devreye girdi, bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı, yaralılardan 7’sine hastanede müdahale ediliyor.Daha önce Sputnik muhabiri, yerel saatle 13.00 sularında (TSİ ile aynı) Belgorod semalarında 10’a yakın patlama sesinin duyulduğunu bildirmişti.Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, hayatını kaybeden kişinin Tambov’dan gelen ve tavuk çiftliği inşaatında çalışan bir işçi olduğu bilgisini verdi.
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belgorod, hava savunma sistemi, saldırı
belgorod, hava savunma sistemi, saldırı
Belgorod Bölgesi’nde hava savunma sistemleri çalıştı: Bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı
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Belgorod Bölgesinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiği, bir kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Belgorod kent yönetiminden yapılan açıklamaya göre hava savunma sistemleri devreye girdi, bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı, yaralılardan 7’sine hastanede müdahale ediliyor.
Daha önce Sputnik muhabiri, yerel saatle 13.00 sularında (TSİ ile aynı) Belgorod semalarında 10’a yakın patlama sesinin duyulduğunu bildirmişti.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, hayatını kaybeden kişinin Tambov’dan gelen ve tavuk çiftliği inşaatında çalışan bir işçi olduğu bilgisini verdi.