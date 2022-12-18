https://sputniknews.com.tr/20221218/batman-petrolspor-sanliurfaspor-maci-olaylar-nedeniyle-tatil-edildi-1064726420.html

Batman Petrolspor-Şanlıurfaspor maçı olaylar nedeniyle tatil edildi

Batman Petrolspor-Şanlıurfaspor maçı olaylar nedeniyle tatil edildi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 18. haftasında Batman Petrolspor'un sahasında Şanlıurfaspor'u konuk ettiği karşılaşma, 61. dakikada tribünde çıkan olaylar nedeniyle... 18.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-18T17:59+0300

2022-12-18T17:59+0300

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şanlıurfaspor

spor

batman petrolspor

olay

maç

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 18'inci hafta mücadelesinde Batman Petrolspor sahasında Şanlıurfaspor'u konuk etti. Batman Şehir Stadyum'unda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Maçın ikinci yarısında Şanlıurfaspor, 50'nci ve 56'ncı dakikada bulduğu gollerle 2-0 öne geçti.Mücadelenin 61'inci dakikasında ise tribünlerde olaylar yaşandı. Polis, kalkan eşliğinde saha içerisinde önlem alırken taraftarlar; sahaya, koltuk, maytap, meşale ve su şişesi attı. Karşılaşmanın hakemi Safa Yılmaz, 61'inci dakikada olaylar nedeniyle maçı tatil etti. Polis ile gruplar arasında gerginlik çıkarken İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç tribünlere giderek taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı maçta taraftarlar gaz bombası atılarak dağıtıldı.Stadyum çevresinde polisin güvenlik önlemi sürerken, takımların stadyumdan ayrılması bekleniyor.

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şanlıurfaspor, batman petrolspor, olay, maç