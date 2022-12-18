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Bakan Nebati: e-Tebligat ile 1,8 milyar TL tasarruf sağladık
Bakan Nebati: e-Tebligat ile 1,8 milyar TL tasarruf sağladık
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gelir İdaresi Başkanlığı'nca geliştirilen elektronik tebligat uygulaması ile sadece posta masrafından 1,8 milyar TL... 18.12.2022, Sputnik Türkiye
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, elektronik tebligat uygulaması ile sadece posta masrafından 1,8 milyar TL tasarruf edildiği bilgisini paylaştı.Bakan Nebati paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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nureddin nebati, tebligat, twitter

Bakan Nebati: e-Tebligat ile 1,8 milyar TL tasarruf sağladık

18:12 18.12.2022 (güncellendi: 18:13 18.12.2022)
© İHA / ABDULAZİZ KARATAŞ - OSMAN ARSLANHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Batman’da
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Batman’da - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2022
© İHA / ABDULAZİZ KARATAŞ - OSMAN ARSLAN
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gelir İdaresi Başkanlığı'nca geliştirilen elektronik tebligat uygulaması ile sadece posta masrafından 1,8 milyar TL tasarruf edildiğini duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, elektronik tebligat uygulaması ile sadece posta masrafından 1,8 milyar TL tasarruf edildiği bilgisini paylaştı.
Bakan Nebati paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlığımıza bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirilen elektronik tebligat uygulaması ile hem elektronik ortamda tebliğ ettiğimiz 105 milyon belgenin tebligatına ilişkin süreçleri etkinleştirdik hem de sadece posta masrafından 1,8 milyar TL tasarruf sağladık.

e-Tebligat uygulamasından 5,9 milyon gerçek kişi ve 1,2 milyon tüzel kişi olmak üzere 7,1 milyon mükellefimiz ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Uygulamayı gönüllü olarak kullanan çok sayıda vatandaşımız da bulunuyor.

e-Tebligat uygulaması üzerinden Vergi Denetim Kurulu, Ticaret Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığımıza ait belgeler de tebliğ edilebiliyor.

Bugüne kadar diğer kurumlarımız için 4 milyona yakın belgeyi elektronik olarak tebliğ ettik. Bu yıl içinde başlayan uygulama ile e-Tebligat uygulaması kapsamında olan mükelleflerimiz adına düzenlenecek trafik para cezaları da elektronik olarak tebliğ edilecek.

Söz konusu uygulamanın hayata geçmesinde katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bakanlık olarak hem mükelleflerimizin hem de diğer kamu kurumlarımızın süreçlerini kolaylaştıracak uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz."

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