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Bakan Bilgin: Türkiye artık fert başına düşen milli geliri 10 bin dolar sınırında olan ülkedir
Bakan Bilgin: Türkiye artık fert başına düşen milli geliri 10 bin dolar sınırında olan ülkedir
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin “Türkiye artık fert başına düşen milli geliri bin dolarlarda olan değil, 10 bin dolar sınırında olan ülkedir... 18.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-18T15:38+0300
2022-12-18T15:38+0300
politika
türkiye
vedat bilgin
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
ekonomi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye'nin 1 trilyon dolarlık bir ekonomi olma yolunda ilerlediğini söyledi. Bakan Bilgin, MHP Erzurum İl Başkanlığı ziyaretinde, Milli Mücadele'nin temellerinin Erzurum'da atıldığını, Erzurum Kongresi'nin milli yürüyüşün başlangıcını temsil ettiğini aktardı.Cumhur İttifakı'nın, Cumhuriyet'in yüzüncü yılına giderken Büyük Türkiye Projesini omuzladığını ve bu doğrultuda kararlılıkla yürüyen ittifakın adı olduğunu ifade eden Bilgin, Türkiye'nin sadece coğrafyasıyla değil, tarihi ve kültürel derinlikleri ve milli bilinciyle büyük ülke konumunda bulunduğunu vurguladı. Bilgin, "Biz 100 yıldır burada yaşıyoruz, önümüzde bin yıllar daha burada yaşayacağız. Bu büyük ideale sahip çıkmak milliyetçi ve muhafazakarların, yerli değerlere sahip çıkan bütün yurttaşlarımızın ortak paydasıdır. Geleceği birlikte kucaklayacağız" dedi.‘ABD'nin Ege adalarında işi ne? Bizim sorumuz da o’Emperyalizme karşı Türklerin iki zafer kazandığını vurgulayan Bilgin, şöyle devam etti:Türkiye'nin, Akdeniz'den Kafkaslar'a, Orta Asya'ya ve Çin Seddi'ne kadar büyük coğrafyada ilişkileri ve kültürel bağları olan ülke konumunda olduğunu belirten Bilgin, 6-7 milyon Türk'ün yaşadığı Avrupa'da da Türkiye'nin bağlarının olduğunu söyledi.‘Dahası 1 trilyon dolarlık bir ekonomi olma yolundadır’Türkiye Yüzyılı'nın önemini vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:Dünyanın yaşadığı felaket ve büyük krizin sadece bugün yaşanılan konjonktürel ekonomik kriz olmadığına işaret eden Bilgin, "Bunun arkasında daha derin, büyük filozofların analiz ettiği medeniyet krizi vardır. O medeniyet krizinin de çözüleceği değerler bu tarihsel ve kültürel birikimin içinde vardır. Bunu modernize ederek birlikte yükselteceğiz" diye konuştu.
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türkiye, vedat bilgin, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, ekonomi
türkiye, vedat bilgin, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, ekonomi

Bakan Bilgin: Türkiye artık fert başına düşen milli geliri 10 bin dolar sınırında olan ülkedir

15:38 18.12.2022
© ENDERHAN ÖZ - VAHİT ALDI-AW715213Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2022
© ENDERHAN ÖZ - VAHİT ALDI-AW715213
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin “Türkiye artık fert başına düşen milli geliri bin dolarlarda olan değil, 10 bin dolar sınırında olan ülkedir. Dahası 1 trilyon dolarlık bir ekonomi olma yolundadır” dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye'nin 1 trilyon dolarlık bir ekonomi olma yolunda ilerlediğini söyledi. Bakan Bilgin, MHP Erzurum İl Başkanlığı ziyaretinde, Milli Mücadele'nin temellerinin Erzurum'da atıldığını, Erzurum Kongresi'nin milli yürüyüşün başlangıcını temsil ettiğini aktardı.
Cumhur İttifakı'nın, Cumhuriyet'in yüzüncü yılına giderken Büyük Türkiye Projesini omuzladığını ve bu doğrultuda kararlılıkla yürüyen ittifakın adı olduğunu ifade eden Bilgin, Türkiye'nin sadece coğrafyasıyla değil, tarihi ve kültürel derinlikleri ve milli bilinciyle büyük ülke konumunda bulunduğunu vurguladı. Bilgin, "Biz 100 yıldır burada yaşıyoruz, önümüzde bin yıllar daha burada yaşayacağız. Bu büyük ideale sahip çıkmak milliyetçi ve muhafazakarların, yerli değerlere sahip çıkan bütün yurttaşlarımızın ortak paydasıdır. Geleceği birlikte kucaklayacağız" dedi.

‘ABD'nin Ege adalarında işi ne? Bizim sorumuz da o’

Emperyalizme karşı Türklerin iki zafer kazandığını vurgulayan Bilgin, şöyle devam etti:
"Birisi Çanakkale'de, birisi milli mücadelede, 3. zafer ise şimdiki kuşatmayı yarmakla başarılacak. Şimdiki kuşatma hayali kuşatma değildir. Akdeniz'de Türkleri, bin yıllık Türk gölü olan Akdeniz'den dışarıya atmak istiyorlar. Sizin 'Libya'da, Kıbrıs'ta, Ege'de işiniz ne' deyip ancak plajlarda kendinize yer bulabilirsiniz anlayışıyla Türklere karşı ortak operasyon içindeler. ABD'nin Ege adalarında işi ne? Bizim sorumuz da o.. Batı niye Yunanistan'ı silahlandırıyor, niye Akdeniz'i Türklere kapatmak istiyor. Bu büyük yürüyüşün farkında oldukları için bunları yapıyorlar."
Türkiye'nin, Akdeniz'den Kafkaslar'a, Orta Asya'ya ve Çin Seddi'ne kadar büyük coğrafyada ilişkileri ve kültürel bağları olan ülke konumunda olduğunu belirten Bilgin, 6-7 milyon Türk'ün yaşadığı Avrupa'da da Türkiye'nin bağlarının olduğunu söyledi.

‘Dahası 1 trilyon dolarlık bir ekonomi olma yolundadır’

Türkiye Yüzyılı'nın önemini vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:
"Türkiye Yüzyılı bir tarihsel yürüyüşün adıdır, bunu kimse geriye çeviremez. Bu bireysel irademizi aşan şeydir. Türkiye artık fert başına düşen milli geliri bin dolarlarda olan değil, 10 bin dolar sınırında olan ülkedir. Dahası 1 trilyon dolarlık bir ekonomi olma yolundadır. Bu 1 trilyon dolar, Azerbaycan, Türkmenistan gazlarıyla bütünleştiği zaman Orta Asya'nın ticaret yollarıyla bütünleştiğinde, Türk girişimcileri buralarda işler yapmaya başladığı zaman Avrupa bundan endişe edecek hiçbir gerekçe bulamaz. Bu Avrupa'ya katkı yapar. Her şeyden önce bu coğrafyada barış kurulur. Türkler barış kuran ülkedir. Şimdi yeni Türkiye dönemi başlıyor. Türkiye bu geleceği inşa edecek en önemli iradeyi, Cumhur ittifakı iradesini siyaseten ortaya koymuştur."
Dünyanın yaşadığı felaket ve büyük krizin sadece bugün yaşanılan konjonktürel ekonomik kriz olmadığına işaret eden Bilgin, "Bunun arkasında daha derin, büyük filozofların analiz ettiği medeniyet krizi vardır. O medeniyet krizinin de çözüleceği değerler bu tarihsel ve kültürel birikimin içinde vardır. Bunu modernize ederek birlikte yükselteceğiz" diye konuştu.
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