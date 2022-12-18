https://sputniknews.com.tr/20221218/bakan-bilgin-turkiye-artik-fert-basina-dusen-milli-geliri-10-bin-dolar-sinirinda-olan-ulkedir-1064723439.html

Bakan Bilgin: Türkiye artık fert başına düşen milli geliri 10 bin dolar sınırında olan ülkedir

Bakan Bilgin: Türkiye artık fert başına düşen milli geliri 10 bin dolar sınırında olan ülkedir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin “Türkiye artık fert başına düşen milli geliri bin dolarlarda olan değil, 10 bin dolar sınırında olan ülkedir... 18.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-18T15:38+0300

2022-12-18T15:38+0300

2022-12-18T15:38+0300

politika

türkiye

vedat bilgin

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

ekonomi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye'nin 1 trilyon dolarlık bir ekonomi olma yolunda ilerlediğini söyledi. Bakan Bilgin, MHP Erzurum İl Başkanlığı ziyaretinde, Milli Mücadele'nin temellerinin Erzurum'da atıldığını, Erzurum Kongresi'nin milli yürüyüşün başlangıcını temsil ettiğini aktardı.Cumhur İttifakı'nın, Cumhuriyet'in yüzüncü yılına giderken Büyük Türkiye Projesini omuzladığını ve bu doğrultuda kararlılıkla yürüyen ittifakın adı olduğunu ifade eden Bilgin, Türkiye'nin sadece coğrafyasıyla değil, tarihi ve kültürel derinlikleri ve milli bilinciyle büyük ülke konumunda bulunduğunu vurguladı. Bilgin, "Biz 100 yıldır burada yaşıyoruz, önümüzde bin yıllar daha burada yaşayacağız. Bu büyük ideale sahip çıkmak milliyetçi ve muhafazakarların, yerli değerlere sahip çıkan bütün yurttaşlarımızın ortak paydasıdır. Geleceği birlikte kucaklayacağız" dedi.‘ABD'nin Ege adalarında işi ne? Bizim sorumuz da o’Emperyalizme karşı Türklerin iki zafer kazandığını vurgulayan Bilgin, şöyle devam etti:Türkiye'nin, Akdeniz'den Kafkaslar'a, Orta Asya'ya ve Çin Seddi'ne kadar büyük coğrafyada ilişkileri ve kültürel bağları olan ülke konumunda olduğunu belirten Bilgin, 6-7 milyon Türk'ün yaşadığı Avrupa'da da Türkiye'nin bağlarının olduğunu söyledi.‘Dahası 1 trilyon dolarlık bir ekonomi olma yolundadır’Türkiye Yüzyılı'nın önemini vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:Dünyanın yaşadığı felaket ve büyük krizin sadece bugün yaşanılan konjonktürel ekonomik kriz olmadığına işaret eden Bilgin, "Bunun arkasında daha derin, büyük filozofların analiz ettiği medeniyet krizi vardır. O medeniyet krizinin de çözüleceği değerler bu tarihsel ve kültürel birikimin içinde vardır. Bunu modernize ederek birlikte yükselteceğiz" diye konuştu.

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türkiye, vedat bilgin, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, ekonomi