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Bahçeli: Saraçhane tiyatrosu düzenleyenlerin Türk yargısına saldırması fırsatçılıktır
Bahçeli: Saraçhane tiyatrosu düzenleyenlerin Türk yargısına saldırması fırsatçılıktır
Mersin'deki mitingde konuşan MHP lideri Bahçeli, "Kesin olmayan hapis kararından sonra Saraçhane tiyatrosu düzenleyenlerin devlete, hükümete ve Türk yargısına... 18.12.2022, Sputnik Türkiye
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında, Mersin Millet Bahçesi yanında miting gerçekleştirdi.Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)

Bahçeli: Saraçhane tiyatrosu düzenleyenlerin Türk yargısına saldırması fırsatçılıktır

16:23 18.12.2022 (güncellendi: 17:13 18.12.2022)
© İHADevlet Bahçeli, 2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net
Devlet Bahçeli, 2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2022
© İHA
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Mersin'deki mitingde konuşan MHP lideri Bahçeli, "Kesin olmayan hapis kararından sonra Saraçhane tiyatrosu düzenleyenlerin devlete, hükümete ve Türk yargısına saldırması en hafiften tabirle fırsatçılıktır" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında, Mersin Millet Bahçesi yanında miting gerçekleştirdi.
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
2023 yılında tarihi bir seçim yapacağız.
Hedefimiz Erdoğan'ın açık ara farkla seçimi kazanmasıdır
Zillet ittifakı yalan rüzgarıdır.
CHP tamamıyla yabancıların elindedir. Ücretli danışmanlara bel bağlayacak kadar geleneğinden kopmuş bir partidir. Kılıçdaroğlu pusulayı kaybetmiştir. Türkiye'ye ABD ve İngiltere'den bakan Kılıçdaroğlu'nun akıl hocaları, CHP'nin kılavuz kaptanı haline gelmiştir. Parayla danışmanlık alanlar yarın parayla her değerini satacaktır.
Bugünlerde sıcak gündemin en üst başlığı, 6 yaşındayken tecavüze uğrayan mağdurun dramıdır. Kadın ve çocuklarımıza zulüm yapanlar hem şerefsiz hem de günahkardır. Küçücük yaştaki çocukların istismarına göz yumulması mümkün değildir. Aklımızın almadığı bu iğrençliğe akıl yürütmek de beyhudedir. Suçlular en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Konu yargıdadır, kimsenin insanlık dışı muameleye onay vermesi düşünülemeyecektir. Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanlığı'nın kapısına dayanması başlı başına sorumsuzluktur. Hiç kimse bir sapıklıktan hareket ederek dinimizi sorgulayamaz. Hiç kimse insanlık suçunu basamak yaparak inanan insanları zan ve töhmet altında bırakamaz.
Kılıçdaroğlu ve zillet ortakları Türkiye'de hukukun olmadığından bahsetmektedir. Türkiye'de istibdat olsaydı Kılıçdaroğlu ve şürekası devlete ve millete her defasında meydan okuyabilir miydi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında kesin olmayan hapis kararından sonra Saraçhane tiyatrosu düzenleyenlerin Türk yargısına saldırması en hafif tabirle fırsatçılıktır. İBB Başkanı suç işlemişse elbette sonuçlarına katlanmalıdır. İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak sivriltmeye çalışan siyaset bezirganlarının 6'lı masaya dinamit fırlattığı ayan beyan ortadadır. Kılıçdaroğlu'nu tuzağa düşürmek amacıyla manevra yapanlara en iyi cevabı CHP'ye oy veren kardeşlerim verecektir. 6'lı masadaki parti başkanlarının birbirini tekzip eden konuşlarını hiç kimse kaale almaz. Bu ay sonunda yapacağınız toplantıda adayınızı açıklayınız. Korkacağınız bir ilişkiniz yoksa cumhurbaşkanı adayımız budur deyiniz. Kılıçdaroğlu'nu katakulliye gelip İmamoğlu'nu parlatmaya çalışmanız cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili olduğu açıktır. Maskeler patır patır düşmüştür. Birbirine operasyon çeken partilere Türkiye emanet edilir mi?
Halkı Saraçhane'ye davet eden Belediye Başkanı, yola koyulan İP Başkanı, altılı masaya Saraçhane dayatması ve Kılıçdaroğlu'na operasyon çekmek için harekete geçmişlerdir.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
POLİTİKA
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ekrem İmamoğlu açıklaması
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